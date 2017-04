Bi-a: Kẻ học việc đi cơ "thần thánh" cao thủ "đầu hàng"

(Tin thể thao, Tin bi-a) Đặt gậy, ngắm bắn không cần toan tính quá nhiều, song cơ thủ lại có những đường cơ may mắn lạ kỳ khiến các đối phương ngao ngán.

Thứ Tư, ngày 26/04/2017 00:17 AM (GMT+7)

Một trận đấu snooker đang được các cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Chỉ là một trận đấu nghiệp dư rất bình thường, nhưng khác với những clip khác, anh chàng mới tập chơi đã có những đường cơ may mắn đến không tưởng.

Thường thì vận may chỉ đến một lần, nhưng anh chàng này đã có 4 lần gặp may trong 1 lượt đi cơ khiến đối phương lắc đầu, chán nản, than trời. Có nhiều ý kiến bình luận vui cho rằng, cao thủ gặp anh chàng này cũng bó tay hay nếu là cơ thủ thế giới gặp phải chàng trai này cũng "ngả nón" xin thua.