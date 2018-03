Vì sao 577 'đẩy rủi ro' vụ cháy Carina cho Hùng Thanh?

Đến thời điểm này, cơ quan công an điều tra, khởi tố và sẽ xem xét lỗi thuộc về ai, tòa án sẽ là người quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Sở Xây dựng cũng cho biết: Do chung cư Carina chưa có ban quản trị nên chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn để quản lý và vận hành chung cư. Chắc chắn, cơ quan công an sẽ còn xem xét hợp đồng giữa hai bên để xác định thêm lỗi, trách nhiệm bồi thường thuộc về công ty vận hành hay chủ đầu tư.