Vàng miếng in hình gà đắt hàng ngày vía Thần Tài

Vàng miếng 1 chỉ in hình các ông thần Phúc, Lộc, Tài hoặc hình gà

Theo thông lệ, ngày mùng 10 Tết Âm lịch hằng năm hay còn được gọi là ngày vía Thần Tài, nhiều người dành thời gian đi mua vàng để cầu mong may mắn, phước lành.

Ghi nhận tại TP.HCM vào sáng mùng 10 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (ngày 6.2 dương lịch), không khí ở các tiệm vàng rất khác nhau. Trong khi các tiệm vàng nhỏ không quá đông khách, thậm chí có những cửa hàng chưa kịp mở cửa, thì những tiệm vàng lớn lại rất sôi động, tấp nập khách tới mua vàng.

Tại cửa hàng PNJ Phú Nhuận, một số người dân đã tới đây từ lúc 5h30 sáng trong khi theo lịch hoạt động, cửa hàng này mở cửa từ 8h30 sáng tới 8h30 tối. Trước nhu cầu quá lớn của khách hàng, cửa hàng nói trên đã mở cửa từ lúc 6h30 sáng.

Đại diện cửa hàng cho biết, theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng là ngày đẹp nhất và mang lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người trong cả năm. Đối với những người có niềm tin vào phong thủy, sắc vàng óng ả và sự quý hiếm của kim loại vàng luôn là đại diện cho sự phú quý, giàu sang. Vì thế, vào dịp năm mới, đặc biệt là tới ngày Thần Tài, người ta có xu hướng mua vàng, nhất là các loại vàng miếng, vàng khoen (chỉ) hay vàng trang sức để cất giữ, làm đẹp.

Ghi nhận ở chi nhánh PNJ Phú Nhuận trong 30 phút, hàng trăm khách hàng đã tìm tới để hỏi mua những miếng vàng in chữ “Phúc”, “Lộc” hoặc “Tài”. Trên đó, nhà sản xuất in thêm hình của các ông thần theo quan điểm dân gian hoặc in hình gà cho khách hàng tùy ý lựa chọn. Trong đó, vàng miếng 1 chỉ in hình gà được rất nhiều khách hàng chọn mua.

Trong đó, vàng miếng in hình gà là hút khách hơn cả vào ngày vía Thần Tài năm Đinh Dậu 2017

Năm nay, cửa hàng PNJ Phú Nhuận (TP.HCM) có chế tác bộ sản phẩm gà đẻ trứng dát vàng. Theo đại diện cửa hàng, toàn bộ 5.000 sản phẩm loại này đã “cháy hàng” nên khách hàng muốn mua phải đặt trước, chờ giao hàng sau.

Ông Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết, ông đã mua 2 miếng vàng loại 1 chỉ/miếng có in chữ “Tài” và “Lộc” kèm hình gà để cầu mong may mắn cho năm mới.

“Hôm nay giá vàng có tăng nhẹ nhưng tôi vẫn đi mua vào đúng ngày này, vì mình mua để cầu mong những điều tốt đẹp chứ không phải kinh doanh. Đây là năm thứ tư liên tiếp tôi đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Năm nào tôi cũng mua 2 miếng vàng loại 1 chỉ để cất giữ trong nhà”, ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (46 tuổi, quận Tân Phú) cùng chồng mua cùng lúc 3 miếng vàng đủ các chữ “Phúc”, “Tài” và “Lộc”. Theo bà Hiền, bà mua những miếng vàng này với niềm hi vọng một năm 2017 thật thành công, sung túc. Sau khi cầm những miếng vàng lấp lánh trên tay, bà không quên chụp ảnh để kỷ niệm lần thứ ba đi mua vàng nhân ngày vía Thần Tài.

Một người đang nhận những miếng vàng mua được trong ngày vía Thần Tài.

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, ông đã lên công ty từ sớm để chấm công rồi xin phép ra ngoài để tranh thủ đi mua vàng cho kịp ngày vía Thần Tài.

Sau khi mua vàng, ông Hùng tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Do lượng khách hàng tăng cao, PNJ đã tăng cường cả nhân viên từ tổng công ty, bao gồm cả kế toán, kỹ thuật để xuống các chi nhánh phục vụ khách hàng.

Tại PNJ Phú Nhuận, một quầy có tới 5 nhân viên nhưng vẫn phục vụ không xuể các khách hàng tới mua vàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền đang nhờ chồng chụp ảnh kỷ niệm dịp đi mua vàng ngày vía Thần Tài năm Đinh Dậu 2017.

Những miếng vàng có in chữ “Phúc”, “Lộc” và “Tài” này sẽ được bà Hiền và chồng cất giữ trong nhà để cầu mong may mắn, thành công trong năm mới.

Trái ngược với không khí tấp nập tại các tiệm vàng lớn, các cửa hàng nhỏ lại có lượng khách khá thưa thớt.

Một tiệm vàng nhỏ trang trí khá bắt mắt để thu hút khách hàng vào ngày vía Thần Tài.