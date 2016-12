Tỷ giá và lãi suất cùng hạ nhiệt

Lãi suất huy động thị trường 1 kỳ hạn ngắn 1 tháng chúng tôi khảo sát được cũng giảm, từ 5.3% xuống 5%, chỉ có lãi suất kỳ hạn dài 1 năm tăng từ 6.8% lên 6.9%. Lãi suất giảm khi mùa cao điểm cuối năm vẫn còn nóng có thể chỉ là một diễn biến nhất thời khi lượng tiền bơm từ NHNN tăng mạnh”- Bản tin phân tích công ty chứng khoán SSI ngày 26/12 cho biết.

Về diễn biến tỷ giá, theo nhóm phân tích, NHNN đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng lên 22.155 đ/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng lên 22.720-22.790đ/USD. USD thị trường tự do tăng mạnh lên đỉnh cao mới vào ngày thứ 4 (21/12) là 23.320-23.370đ/USD nhưng bất ngờ giảm tới -220đ chỉ riêng trong ngày thứ 6, về 23.100-23.150đ/USD.

Với diễn biến trên, tỷ giá USD tự do chỉ còn tăng +2.1% so với đầu năm. Mức chênh tỷ giá bán tại ngân hàng và thị trường tự do so với tỷ giá trung tâm là 2,87% và 4,49%.

Theo nhóm phân tích, tuần qua NHNN đã vừa bơm và hút tiền qua OMO và tín phiếu. Tính riêng trong 3 tuần của tháng 12/2016, NHNN đã bơm 21.9 nghìn tỷ qua OMO và 70.1 nghìn tỷ qua tín phiếu.