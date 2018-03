Tỉ giá USD/VND bỗng dưng ‘nổi sóng’

Tỉ giá USD/VND có thể tăng 1,5%-2% Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo diễn biến tỉ giá năm 2018 sẽ tiếp tục ổn định với những cơ sở như: Cán cân thương mại có khả năng tiếp tục thặng dư do kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu tại các nước mới nổi và đang phát triển tiếp tục xu thế tăng so với năm trước; dòng vốn nước ngoài vẫn có xu hướng tích cực. Tuy nhiên, tần suất tăng lãi suất của FED trong năm 2018 sẽ nhiều hơn, tạo kỳ vọng đồng USD tăng giá trở lại. “FED được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm ba lần trong năm 2018 với lộ trình dần dần đưa lãi suất cơ bản về mức 3%. Do đó, tỉ giá USD/VND có thể điều chỉnh tăng khoảng 1,5%-2% là khá hợp lý, tiếp tục tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam” - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định. Thủ tướng yêu cầu ổn định tỉ giá Ngày 21-2 vừa qua, tức ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện 240 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết. Trong đó Thủ tướng yêu cầu NHNN có giải pháp đồng bộ ổn định tỉ giá, thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử; tiếp tục điều hành, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.