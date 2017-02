Tỉ giá lại leo thang

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 14-2, Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) niêm yết tỉ giá mua vào 22.650 đồng/USD, bán ra 22.730 đồng/USD. Các ngân hàng khác giao dịch với mức giá tương tự Eximbank.

Sáng 14-2, tỉ giá VNĐ/USD tăng 60 đồng so với cùng thời điểm hôm trước

Tuy nhiên, so với mức giá vào đầu ngày 13-2 thì tỉ giá tại các ngân hàng đã tăng 60 đồng/USD. Nguyên nhân chủ yếu là do USD trên thị trường quốc tế tăng giá so nhiều đồng tiền mạnh khác, đặc biệt là đồng euro giảm giá 0,38% so với USD và gần như ngang bằng giá trị với ngoại tệ này (hiện tại 1,06 USD đổi được 1 euro).

Tỉ giá VNĐ/euro tại các ngân hàng thương mại cũng lao dốc gần 100 đồng/euro, từ 24.277 đồng/euro xuống còn 24.181 đồng/euro.

Sau khi tăng 10 đồng vào ngày 13-2, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 14-2 chỉ tăng thêm 1 đồng trụ lại ớ mức 22.235 đồng/USD.

Do USD tăng giá nên giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt đi xuống. Giá vàng thế giới từ 1.231 USD/once xuống còn 1.225 USD/ounce. Giá vàng SJC cũng giảm hơn 100.000 đồng/lượng, từ 36,98 triệu đồng/lượng lùi về 36,88 triệu đồng/lượng.