Thói quen dùng tiền mặt không dễ bỏ

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc truyền thông Big C Việt Nam: Khách thanh toán bằng thẻ tăng 15%-20%/năm Tỉ lệ khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ tại các siêu thị thuộc hệ thống Big C ngày càng tăng trong những năm gần đây với mức tăng khoảng 15%-20%/năm. Chiếm đa số là khách hàng tại các thành phố lớn, ở độ tuổi từ 25-45 và giá trị thanh toán trung bình từ 700.000 đồng/lần trở lên. Tổng giá trị thanh toán bằng thẻ NH chiếm hơn 10% tổng số giao dịch hằng ngày tại siêu thị. Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, với sự hợp tác của các NH thương mại, Big C thường xuyên tổ chức các chương trình tích điểm thanh toán, tặng phiếu mua hàng, tặng phiếu giảm giá nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán bằng thẻ hoặc mở thẻ mới. Trong đó, hình thức tặng phiếu mua hàng, phiếu giảm giá thường được khách hàng ưa chuộng. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, khách hàng khi thanh toán qua máy cà thẻ ở siêu thị, thông tin sau đó sẽ được chuyển về NH để xử lý. Siêu thị không lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng thanh toán nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Bà Nguyễn Tú Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS): Tạo thêm nhiều tiện lợi cho khách hàng Năm 2016, hệ thống chuyển mạch quốc gia NAPAS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với tổng giá trị giao dịch đạt 320.000 tỉ đồng, tăng trưởng 50% so với năm trước. Trong đó, tỉ trọng giá trị giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống giảm 12,5% so với năm trước nhưng tốc độ tăng trưởng về giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tăng 174%. Đặc biệt, sau khi hợp nhất dịch vụ chuyển tiền điện tử với mạng lưới 39 NH triển khai trên tất cả kênh giao dịch ATM, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, doanh số dịch vụ chuyển tiền điện tử 24/7 qua hệ thống NAPAS đã đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2015. Sự dịch chuyển tỉ trọng giao dịch tiền mặt sang giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ là tín hiệu lạc quan cho thị trường, khẳng định các giải pháp đồng bộ của NH Nhà nước, các NH thương mại và NAPAS đang từng bước phát huy hiệu quả. Sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát, đánh giá lại tổng thể các mảng dịch vụ, có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm tạo thêm nhiều sự tiện lợi cho khách hàng khi tiếp cận và sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, hướng tới giảm tỉ trọng các giao dịch rút tiền mặt trên toàn hệ thống. Ông TS Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính NH: Cần biện pháp khuyến khích và công cụ chế tài Để khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt cần cung cấp dịch vụ tiện lợi, an toàn nhưng thực tế hiện nhiều cửa hàng lớn vẫn chưa lắp đặt thiết bị cà thẻ (POS). Thậm chí, một số điểm cung ứng dịch vụ cũng chưa có ý thức khuyến khích khách hàng dùng thẻ vì sợ tốn phí hoặc đẩy phí đó cho khách hàng. Một số cửa hàng điện tử, điện thoại… khi khách hàng cà thẻ sẽ không được tham gia chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá, vô tình buộc khách hàng phải sử dụng tiền mặt, có khi còn bắt khách hàng trả 2%-2,5% phí cà thẻ (phí này điểm cung ứng dịch vụ phải trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán). Một số NH thương mại cũng không mặn mà khi lắp đặt POS cho các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng bán sản phẩm dịch vụ. Điều này dễ hiểu vì nơi nào doanh số cà thẻ cao thì các NH “tranh nhau” lắp đặt POS, trong khi có nơi lắp POS xong không dùng nên cả 6 tháng không phát sinh giao dịch… Do đó, bên cạnh các chính sách khuyến khích người dân thanh toán bằng thẻ trong thời gian đầu, cần có biện pháp chế tài đối với những đơn vị cung ứng dịch vụ thu phí cà thẻ sai cho khách hàng. T.Nhân - L.Anh ghi