Tại sao Bill Gates được gọi là “thiên tài lập dị”?

Là tỷ phú giàu nhất thế giới, là người đồng sáng lập Microsoft, từng bỏ học đại học Harvard danh tiếng, đồng chủ tịch quỹ từ thiện Gates Foundation… đó là những thông tin hầu như ai cũng biết về Bill Gates. Tuy nhiên, Gates còn có nhiều “giai thoại” mà chắc hẳn nghe xong bạn sẽ hiểu, tại sao ông được nhiều người ưu ái gọi là “thiên tài lập dị”.

Bill Gates thời trung học

1. Khi còn là một học sinh trung học, Bill Gates được giao nhiệm vụ viết phần mềm để lập thời khóa biểu cho học sinh. Bill Gates tỏ ra rất thích thú với nhiệm vụ mới và “ranh mãnh” đổi mã code để tự sắp xếp mình vào các lớp học “có nhiều cô bạn gái thú vị”.

2. Năm 20 tuổi, Bill Gates từng giải quyết một vấn đề toán học phức tạp đã tồn tại 30 năm với phương pháp mang tên “phân loại bánh”. Nhưng đến khi giáo sư của Gates gọi và nói rằng phương pháp này sẽ được đưa vào báo cáo khoa học thì ông lại chẳng mấy quan tâm. Gates đã bỏ tất cả, bỏ cả Harvard để toàn tâm toàn ý cho Microsoft.

Gates từng mượn chiếc siêu xe Porsche 928 của một người bạn và gây tai nạn, chiếc xe gần như tan nát và phải mất tới 1 năm mới sửa xong.

3. Gates thường tham gia chơi bài ở trường Đại học, có khi còn bị thua tới hàng nghìn USD. Cho tới bây giờ, ông vẫn thích chơi bài Bridge mỗi khi rảnh rỗi. Các mánh khóe trong trò này cũng giúp ích ít nhiều cho việc kinh doanh của ông sau này.

4. Bill Gates từng có sở thích phóng xe bạt mạng quanh sa mạc Albuquerque, gần trụ sở đầu tiên của Microsoft. Có một lần, ông mượn chiếc siêu xe Porsche 928 của một người bạn và gây tai nạn, chiếc xe gần như tan nát và phải mất tới 1 năm mới sửa xong.

Ảnh chụp khi Gates bị bắt vì chạy xe quá tốc độ

5. Bill Gates từng bị bắt 3 lần. Một lần năm 1975 do lái xe quá tốc độ, không có bằng lái, một lần năm 1977 do không có bằng lái, vượt đèn đỏ và 1 lần năm 1989 do say rượu lái xe.

6. Tại Microsoft, Gates thường có thói quen ghi nhớ biển số xe của nhân viên để theo dõi giờ làm việc của họ. Tuy nhiên sau đó, ông đã phải tự từ bỏ thói quen này.

Ông là "fan bự" của trò "Dò mìn"

7. Ông chủ Microsoft là một “fan bự” của trò chơi “Dò mìn” cổ điển của hệ điều hành Windows. Ông “nghiện” nó tới nỗi phải tự dỡ nó khỏi máy tính tại văn phòng để tập trung làm việc.

8. Tại công ty của mình, Gates còn nổi tiếng với những lời chửi thề trong các cuộc họp hay email. Các nhân viên của Microsoft truyền tai nhau rằng, để biết được ý tưởng kinh doanh của mình có gây được hứng thú với ông chủ hay không, chỉ việc đếm số lần Gates nói “f**k” trong khi họ đang thuyết trình. Tuy vậy, tất cả những lời ấy không nhằm vào cá nhân nào cả, một nhân viên cho biết: “Bill có thể gay gắt nhưng theo như tôi thấy, ông ấy chưa từng tấn công bất cứ ai về mặt cá nhân, tất cả chỉ là công việc mà thôi”.

Gates thích tự rửa chén dĩa sau bữa tối

9. Bill Gates thích tự mình rửa chén dĩa sau bữa ăn tối. Ông giải thích: “Những người khác tình nguyện làm việc này (giúp tôi) nhưng tôi lại thích làm nó hơn”.

10. Tỷ phú giàu nhất thế giới từng nhốt mình trong phòng tắm giữa một buổi phỏng vấn và nhất quyết không đi ra cho tới khi các phóng viên phải đích thân xin lỗi vì đã hỏi những câu hỏi kích động ông.

11. Bill Gates hầu như không biết sợ. Những năm 1980, khi Gates và người đồng sáng lập Microsoft, Paul Allen bị trễ một chuyến bay tại sân bay San Francisco, Gates liền liên tục ấn các nút bấm trên bảng điều khiển cầu nối dành cho hành khách. Thật may là phi cơ đã quay lại đón họ và Gates cũng không bị “tóm”.

Gates trong cuộc phỏng vấn "để đời" năm 1994

Ông trình diễn nhảy qua chiếc ghế (Ảnh cắt từ clip)

12. Cuộc phỏng vấn nổi tiếng nhất của Bill Gates có lẽ là vào năm 1994, với hãng tin CBS. Khi người dẫn chương trình Connie Chung hỏi về các cuộc điều tra chống độc quyền tại Microsoft, Bill Gates chưa đi vào vấn đề chính luôn mà ông muốn chứng minh tài nhảy cao của mìnhvới mọi người bằng cách đứng tại chỗ và nhảy qua một chiếc ghế dựa. Năm 2014, khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ này, Gates chỉ cười và nói rằng kĩ năng nhảy cao của ông đã bị “mai một” theo năm tháng và khẳng định: “Hãy cẩn thận, nếu không thành công bạn sẽ bị thương đấy”