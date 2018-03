Sức mua chung cư chững lại sau vụ hỏa hoạn tại Carina

Sức mua chưng cư trên địa bàn TP.HCM có dấu hiệu chững lại sau vụ hỏa hoạn tại Carina. Chuyên gia BĐS cho rằng, đây là cảnh tỉnh cho cả chủ đầu tư và người mua nhà trong lựa chọn sản phẩm.

Khách mua sụt giảm mạnh

Dự án chung cư High Intela (chủ đầu tư là Công ty LDG) nằm trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8, TP HCM), gần đối diện chung cư Carina - được chào bán rầm rộ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, đợt chào bán thứ 2 với khoảng 200 căn hộ vào ngày 25/3, thời điểm vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại Carina đã phần nào chịu tác động tiêu cực. Nhiều khách hàng trước đó đã đặt lịch nhưng cuối cùng không xuất hiện tại buổi mở bán. Một nhân viên tên Hiền cho biết, dự án chỉ tiêu thụ được 100 căn trong ngày mở bán này. Trong khi đó, lần mở bán đầu tiên của dự án này vào dịp trước Tết đã có 330 căn được đặt mua (gần 90% lượng hàng tung ra).

Tại khu vực phường 16, quận 8 hiện có rất nhiều dự án chung cư cao tầng như: City Gate (Công ty 577), The Avila (Thái Bảo), High Intela, West Intela (Công ty LDG), City Gate 3 (Công ty 577), Sunshine Avenue (Công ty địa ốc Bình Minh)… Giá mặt bằng chung của các dự án này từ 23 - 26 triệu/m2 tùy vị trí. Khảo sát tại các phòng giao dịch bất động sản quanh các dự án cho thấy, lượng khách đến giao dịch những ngày gần đây sụt giảm nhiều so với trước. “Trước đây, mỗi ngày có hàng chục khách hàng tới tìm hiểu dự án, có người đặt cọc ngay sau khi được tư vấn. Nhưng mấy ngày gần đây lượng khách đến giảm nhiều, có ngày chỉ vài khách, chắc họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ hỏa hoạn tại Carina”, chị Thư, một nhân viên môi giới nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá, vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Carina phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người dân khi lựa chọn chỗ an cư là chung cư hay nhà đất. Tuy nhiên, theo ông Châu, tác động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn hạn chứ không kéo dài. “Ở nhà chung cư là xu thế toàn cầu chứ không riêng Việt Nam. Nhu cầu nhà ở chung cư tại TP.HCM rất lớn và không hề giảm trong vài chục năm tới”, ông Châu phân tích.

Sức mua chung cư chững lại và giảm sau vụ hỏa hoạn tại Carina Plaza (Trong ảnh: Nhiều dự án chung cư cao tầng đang được triển khai tại phường 16, quận 8, TP.HCM)

Lời cảnh tỉnh các chủ đầu tư

Sau vụ hỏa hoạn tại Carina, nhiều chung cư đã chấn chỉnh lại công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tại một chung cư trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8), Ban quản lý chung cư đã họp tổ bảo vệ để đôn đốc công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong tòa nhà. Hệ thống báo cháy của tòa nhà được kiểm tra lại thường xuyên. Trong đó, hệ thống báo cháy tự động được kết nối với hệ thống phòng máy tính tại tầng trệt của đội bảo vệ. Phòng này luôn được túc trực 24/24h để khi có bất cứ sự cố báo cháy ở căn hộ nào, bảo vệ kịp thời thông báo đến toàn thể cư dân được biết và yên tâm.

Tại dự án chung cư High Intela trên đường Võ Văn Kiệt, nhân viên ở đây cho biết ngoài hệ thống thang thoát hiểm trong nhà như các chung cư khác, tại đây còn có 2 thang thoát hiểm ngoài trời để cư dân có nhiều lựa chọn. Chủ đầu tư còn dùng công nghệ smart home thông minh và tiện lợi như hệ thống điện, nước tự động. Người dân cài đặt phần mềm vào điện thoại, để điều khiển các thiết bị trong căn hộ. Chẳng hạn nếu người dân vội vàng đi làm mà quên tắt bếp, đèn, máy lạnh, vòi nước… thì có thể vào điện thoại để kiểm tra và tắt tự động.

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, vụ hỏa hoạn tại Carina quá nhiều đau thương, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh và tác động không hoàn toàn tiêu cực đối với thị trường. Cụ thể, tại các chung cư đang có cư dân ở, vụ tai nạn này sẽ tạo sức ép đối với Ban quản lý, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát gắt gao hơn. Từ đó, buộc chủ đầu tư phải làm hết trách nhiệm, gây sức ép để đơn vị quản lý vận hành chung cư làm hết trách nhiệm.

Đối với thị trường, sự cố này sẽ giúp phân loại sản phẩm, những dự án nào không đáp ứng được các tiêu chuẩn về PCCC sẽ không được người dân lựa chọn. Đối với người dân, khi tìm hiểu về các dự án chung cư, họ sẽ có những đòi hỏi cao hơn về công tác PCCC. Chủ đầu tư phải chứng minh mình làm nghiêm túc vấn đề này mới bán được nhà. Kể cả cơ quan PCCC cũng phải làm việc nghiêm túc hơn, bởi thực tế vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát PCCC tại các chung cư chưa thực sự tốt. “Hiệp hội sẽ có kiến nghị về sửa đồi Luật Kinh doanh nhà ở, Luật Bất động sản, tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng để công tác PCCC được luật hóa một cách tốt nhất”, ông Châu nói.