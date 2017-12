Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trong ngành thực hiện một số yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng và an ninh, an toàn hoạt động ATM trong dịp Tết.

Theo đó, văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nêu ra các nội dung cụ thể, chi tiết mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. HCM thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết.

Cụ thể, để đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong dịp nghỉ lễ năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cần rà soát, kiểm tra việc trang bị, quản lý, vận hành đối với các ATM của mình để đảm bảo an ninh, an toàn và đáp ứng đầy đủ các quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động. Trong đó, chú ý rà soát việc cài đặt, nâng cấp phần mềm, phần cứng thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ tại ATM, việc trang bị camera giám sát đảm bảo chất lượng hình ảnh, thời gian lưu trữ hình ảnh theo quy định…Đồng thời thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ATM, đảm bảo ATM hoạt động an toàn, hiệu quả.

Làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch tại ATM; xử lý nhanh và triệt để các giao dịch khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng theo đúng quy định.

Giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm và Tết; rà soát các ATM thường có hiện tượng quá tải, chủ động có các biện pháp nhằm giảm tải cho việc rút tiền mặt tại các ATM này.

Tăng cường giám sát các giao dịch qua ATM, phát hiện các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo để kịp thời cảnh báo khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ nhằm hạn chế các sự cố kỹ thuật, đường truyền, đảm bảo các giao dịch liên ngân hàng được thông suốt, ổn định; Phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan (như Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cơ quan công an, cơ quan truyền thông,…) trong việc thông tin, tuyên truyền tới khách hàng về chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM cũng như trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM; đồng thời báo cáo kịp thời NHNN khi phát sinh các vụ việc liên quan đến ATM.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu của NHNN tới các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, cần thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật (máy móc, thiết bị, đường truyền,…) và theo dõi, giám sát chặt chẽ để đảm bảo hoạt động chuyển mạch thẻ an toàn, thông suốt và ổn định trong dịp cuối năm và Tết; đồng thời cung cấp thông tin cho NHNN (Vụ Thanh toán) khi phát hiện các vụ việc ATM của các ngân hàng thành viên gặp sự cố để NHNN biết và kịp thời chỉ đạo xử lý.

Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên theo dõi, phát hiện, xử lý các sai sót, sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất lỗi kỹ thuật, nghẽn mạng; phản hồi tra soát, khiếu nại đối với các giao dịch ATM liên mạng một cách nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng cần chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại văn bản này, chuẩn bị nguồn lực tốt nhất cho hệ thống ATM sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng dịp cuối năm và Tết.

Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và có các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn ATM.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định các tổ chức vi phạm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn (nhất là dịp cuối năm và Tết).

Theo dõi chặt chẽ thông tin, vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, nhanh chóng phản hồi dư luận và phản ánh kịp thời về NHNN.