Nhiều tài xế lâm vào cảnh mất việc khi Uber về tay Grab

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 08:30 AM (GMT+7)

Nhiều tài xế coi chạy Uber/Grab là nghề mưu sinh có thể mất việc làm sau khi Grab thâu tóm hoạt động của Uber tại Việt Nam vì tài khoản Grab đã bị khóa vĩnh viễn.

Tài xế có 2 tuần để chuẩn bị chuyển sang ứng dụng mới

Văn phòng Uber tạm thời đóng cửa.

Như ICTnews đã đưa tin, sáng ngày 26/3, Grab Việt Nam phát đi thông cáo cho hay đã chính thức thâu tóm Uber ở khu vực Đông Nam Á.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, các tài xế Uber (cả xe máy và ô tô) cũng nhận được thông báo họ sẽ được chuyển sang hoạt động với ứng dụng Grab kể từ ngày 8/4/2018. Trong thông báo gửi đến các đối tác tài xế, Uber cho hay: "Ứng dụng Uber dành cho tài xế sẽ tiếp tục hoạt động tại Đông Nam Á trong vòng 2 tuần nữa trước khi ngừng hoạt động. Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ Grab hãy đăng ký ngay với chúng tôi".

Grab cho biết, thông tin tài khoản Uber sẽ tự động chuyển sang Grab khi có sự đồng ý từ tài xế và họ sẽ được thông báo về cách thức đăng ký trở thành đối tác tài xế Grab.

Trong khi đó, tài xế vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Uber dành cho tài xế hoặc truy cập Uber.com để xem toàn bộ lịch sử giao dịch bất cứ lúc nào. Phía Uber sẽ chịu trách nhiệm các khoản thanh toán cho tài xế trong 2 tuần tới.

Cũng trong sáng nay, văn phòng hỗ trợ của Uber tại địa chỉ 71 Vạn Phúc (Ba Đình - Hà Nội) đã tạm thời đóng cửa ngay sau thông tin Uber sáp nhập về Grab được phát đi rộng rãi.

Nhiều tài xế có thể mất việc vì tài khoản bị khóa

Nhiều tài xế coi chạy Grab/ Uber là nghề mưu sinh có thể lâm vào cảnh mất việc làm.

Thông tin Uber sáp nhập Grab khiến không ít tài xế hoang mang đặc biệt là các tài xế đã từng "nhảy ứng dụng" khi chuyển từ Grab sang Uber.

Giải đáp thắc mắc của các đối tác tài xế, Grab Việt Nam cho biết: Đối với các tài xế sử dụng Grab sau đó ngưng sử dụng thì vẫn có thể tiếp tục hoạt động miễn là còn tài khoản đối tác hợp lệ. Tuy nhiên, nếu tài khoản bị khóa hoặc không còn trong hệ thống Grab do trước đây đã vi phạm bộ nguyên tắc ứng xử của Grab thì hệ thống sẽ không thể đăng ký hoạt động lại. Nguyên nhân được Grab đưa ra là: "Chúng tôi đặt sự an toàn và an ninh lên làm ưu tiên hàng đầu".

Trên thực tế, tình trạng nhảy ứng dụng (từ Grab sang Uber hoặc ngược lại) diễn ra khá phổ biến. Có không ít tài xế chuyển sang cài và chạy ứng dụng Uber sau khi vi phạm các điều khoản hoạt động khiến tài khoản Grab bị khóa. Nhưng sau ngày 8/4, các tài xế này sẽ không thể sử dụng được cả hai ứng dụng bởi không thể đăng ký hoạt động lại với Grab. Trong khi đó, tại Việt Nam, có không ít đối tác tài xế coi việc chạy Uber, Grab là "nghề mưu sinh".

Grab Việt Nam chưa đưa ra thông tin hỗ trợ nào cho lái xe từ Uber chuyển sang Grab nhưng Uber đã gửi thông báo đến các lái xe của mình rằng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền lái xe nhận được trước ngày 8/4. Ngoài ra, Uber cũng hướng dẫn lái xe đăng ký trở thành đối tác của Grab để tiếp tục hoạt động.