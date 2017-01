Nhà nước chỉ giữ 100% vốn ở 11 lĩnh vực

Giai đoạn 2016-2020 sẽ có 103 DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 DN cổ phần hóa do nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 DN cổ phần hóa do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 DN cổ phần hóa do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.