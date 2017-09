Nhà giá rẻ xác lập mặt bằng giá mới

Mở bán là hết

Ba tháng nay, dịp cuối tuần nào vợ chồng anh Nguyễn Huy Tường (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng chở nhau đi tìm mua nhà. Anh này cho biết, vì khả năng tài chính hạn hẹp nên chỉ “dám mơ” căn hộ chung cư nào có giá khoảng 1 tỷ đồng. Thế nhưng, tìm “đỏ mắt” vợ chồng anh Tường vẫn chưa tìm được dự án nào đáp ứng giá bán như nguyện vọng.

Đây là một trong nhiều trường hợp người có thu nhập trung bình tại TP.HCM mong muốn có một nơi an cư phù hợp với khả năng tài chính. Nhiều dự án công bố giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng/căn tuy vậy đây là những căn hộ có diện tích nhỏ, 1 phòng ngủ, số lượng rất hạn chế và đa số khách hàng không dễ tiếp cận.

Các dự án có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn tại TP.HCM ngày càng khan hiếm.

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nửa đầu năm 2017, trên địa bàn Thành phố có gần 15.000 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường.

Trong đó, phân khúc căn hộ có giá bán bình dân khoảng 6.200 căn, chiếm 37,6%. Tuy số liệu nguồn cung cho thấy phân khúc này khá dồi dào nhưng thực tế các dự án căn hộ giá khoảng 1 tỷ đồng/căn rất khan hiếm, nếu có thì “mở bán là hết”.

Đơn cử như đầu tháng 7 vừa qua, một dự án quy mô hơn 200 căn hộ chủ yếu có giá dưới 1 tỷ đồng tại quận 12 đã bán sạch chỉ sau 3 tuần công bố. Tương tự, dự án nhà ở xã hội Zen Tower tại khu vực này được khách hàng đặt mua vượt số lượng căn hộ chủ đầu tư cung ứng.

Tại khu Tây, giai đoạn đầu dự án Heaven Riverview, quận 8 đã được khách đặt kín chỗ và chủ dự án này đang chuẩn bị mở bán block tiếp theo.

Trong xu hướng chuyển dịch nguồn cung từ cao cấp sang bình dân, nhiều dự án căn hộ giá rẻ tại “phố nhà giàu” khu Đông Sài Gòn như Moonlight Residence, Lavita Garden (quận Thủ Đức), 9 View, Him Lam Phú An (quận 9)… có sức bán mạnh thời gian qua, mặt bằng giá cũng đã đội lên so với thời điểm mở bán ban đầu.

Nhà giá rẻ đang tăng giá

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhận định, thị trường nhà giá rẻ đang có sự xác lập giá bán mới. Vài năm trước, nói đến nhà giá rẻ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các dự án có giá bán dưới 1 tỷ đồng/căn, đơn giá dao động từ 10 – 15 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thị trường hiện nay có rất ít dự án đáp ứng mức giá này, giá được cho là rẻ cũng rơi vào khoảng 1,2 – 1,5 tỷ đồng/căn, đơn giá hơn 20 triệu đồng/m2.

Một chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc lý giải, sở dĩ nhà giá rẻ xác lập mức giá mới ngoài việc các chủ đầu tư muốn gia tăng lợi nhuận còn có các nguyên nhân khách quan từ biến động của thị trường, chính sách. Cuộc chơi đang thuộc về các chủ đầu tư có tầm nhìn lâu dài, nắm giữ quỹ đất sạch phù hợp phát triển dự án bình dân.

Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land chia sẻ, cái khó của doanh nghiệp khi làm nhà giá rẻ là phải đáp ứng được mức giá tương ứng với giá nhà ở xã hội, trong khi đây là những dự án nhà ở thương mại, không được ưu đãi về tiền sử dụng đất, lãi vay.

Theo ông Hiền, lợi nhuận làm nhà giá rẻ không cao, do đó để cân bằng giữa bài toán xây dựng và giá thành thì chủ đầu tư phải tận dụng tối ưu chỉ tiêu xây dựng để đưa ra phương án thiết kế diện tích cho phù hợp.

Ngoài nỗ lực bản thân doanh nghiệp, ông Hiền cho rằng cơ quan quản lý cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhà giá rẻ, qua đó đáp ứng nguồn cầu rất lớn của đại đa số người dân hiện nay.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, HoREA vừa có kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên có gói tín dụng ưu đãi mới tương tự như gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá bán khoảng 1 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn này sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, lãnh đạo HoREA cho rằng các chủ thể liên quan trực tiếp đến dự án như chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung ứng vật tư, người mua nhà… cùng mở tài khoản giao dịch ở ngân hàng để giám sát.