Nguy cơ phải đập bỏ chung cư Carina Plaza sau vụ cháy?

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 15:40 PM (GMT+7)

Tuỳ vào mức độ hư hỏng và tác động của vụ cháy đến phần kết cấu chung cư Carina Plaza mà sẽ có hướng khắc phục tương ứng. Tuy vậy không loại trừ khả năng sẽ đập bỏ, xây dựng lại để đảm bảo an toàn cho cư dân sau này.

Đến nay, sau 6 ngày xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng tại chung cư Carina Plaza, quận 8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về PCCC” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu công an xác định nguyên nhân cháy là do sự cố từ chiếc xe máy ở tầng hầm chung cư.

Vụ cháy đã thiêu rụi 150 xe máy và 15 xe ô tô để ở khu vực tầng hầm, thời gian cháy đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngoài khói đen đặc, theo các cư dân, sức nóng từ khu vực tầng hầm bốc lên những tầng trên cao rất khủng khiếp.

Theo kỹ sư kết cấu Nguyễn Bảo Vinh, cần hoàn tất công tác kiểm định chất lượng công trình sau vụ hoả hoạn mới có thể đánh giá chính xác mức độ hư hỏng.

Kỹ sư Vinh cho biết, đối với bê tông công trình, sau khi bị nhiệt hoá thì sẽ biến đổi khả năng chịu lực, cường độ chịu nén của bê tông. Mức độ biến đổi nặng hay nhẹ phải kiểm tra bằng thiết bị bắn kiểm tra cường độ. Riêng với thép, kỹ sư Vinh cho rằng, nếu nhiệt độ cháy lên đến 500 độ C thì thép sẽ trở nên dẻo. Còn trường hợp nhiệt độ lên đến 1.000 độ C thì thép sẽ chảy.

“Phải kiểm tra chất lượng bê tông và thép khu vực tầng hầm còn được bao nhiêu phần trăm. Nếu mức độ nhẹ thì có thể gia công các cột và dầm bằng cách bọc thép quanh cột và đổ bê tông lại. Trường hợp bê tông bị cháy đến mức phá huỷ cấu kiện thì phải đập bỏ, xây dựng lại”, kỹ sư Vinh chia sẻ.

Hiện trường tầng hầm block A chung cư Carina Plaza sau vụ hoả hoạn kinh hoàng.

Đồng quan điểm, theo Kiến trúc sư Trương Hoài Phong, để đánh giá mức độ hư hỏng công trình chung cư Carina Plaza cần phải siêu âm cột tầng hầm, lấy mẫu kiểm tra độ nén bê tông mới có phương án khắc phục cụ thể.

Theo Kiến trúc sư Phong, thời gian cháy lâu thì tính cơ học của bê tông không còn. Khu vực cháy của chung cư Carina Plaza ở tầng hầm nên rất nguy hiểm, bởi tầng hầm là khu vực truyền lực chính của toàn bộ công trình lên móng và triệt tiêu xuống đất.

Liên quan đến việc khắc phục sự cố tại chung cư Carina Plaza sau vụ cháy, ngày 27/3, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh phải sửa chữa lại chung cư, sớm ổn định cuộc sống cho cư dân.

Để đảm bảo chất lượng công trình, Sở Xây dựng kiến nghị Viện Khoa học công nghệ vào cuộc giám định, đánh giá mức độ an toàn kết cấu chịu lực và đề ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Theo ghi nhận của PV Infonet tại chung cư Carina Plaza, từ ngày 26/3, các công nhân đã tiến hành sửa chữa đường điện, hệ thống kỹ thuật ở những khu vực ít bị ảnh hưởng. Riêng khu vực tầng hầm block A và B vẫn đang chờ phương án khắc phục từ cơ quan chức năng.