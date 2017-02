Ngày Thần Tài: Vàng miếng “thất sủng”, vàng lẻ “lên hương”

Chủ tịch, Trưởng Công an phường ra đường từ 5h sáng Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông để chỉ đạo công tác an ninh, trật tự. Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Huệ cho biết, rút kinh nghiệm những năm trước dẫn tới tắc đường, kẹt xe, năm nay chính quyền phường chủ động sắp xếp từ cách đây mấy ngày; đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên địa bàn bố trí các địa điểm gửi xe, tận dụng cả nhà văn hóa phường, thậm chí điểm đỗ xe của các cửa hàng kinh doanh khác mở hàng muộn. Trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân, ông Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết, ngay từ 5h sáng, lãnh đạo công an phường trực tiếp tham gia chốt chặn tại đầu phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng. Nhờ đó, tới buổi trưa cùng ngày vẫn không xảy ra ùn tắc cục bộ, giá vé gửi xe phát sinh cũng không “chặt chém” như năm trước mà chỉ dừng ở 10.000 đồng/xe. Cao Sơn Giá vàng thế giới tăng mạnh ngày 6/2 Trái ngược với diễn biến trong nước, trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay liên tục tăng. Tính đến 16h cùng ngày, giá vàng giao ngay tăng thêm 2,8 USD/ounce (tương đương tăng 0,23%) lên 1.222,3-1.223,3 USD/ounce mua vào và bán ra. Mức giá cao nhất ghi nhận trong phiên lên tới 1.225,7 USD/ounce. Tính chung trong 30 ngày qua, giá vàng đã tăng 50,1 USD/ounce (tương đương tăng 4,27%). Lưu Thuỷ