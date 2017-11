Ngân hàng báo lãi đậm, nhân viên kỳ vọng cái Tết “xôm”

Thứ Hai, ngày 13/11/2017 09:06 AM (GMT+7)

Ồ ạt báo lãi đậm

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh cơ bản 9 tháng đầu năm 2017. Ngoại trừ khó khăn ở những ngân hàng được nhà nước mua “0 đồng", nhiều ngân hàng thương mại đã ghi nhận kết quả lợi nhuận cao và hứa hẹn một năm bùng nổ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017 của Vietcombank, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 5.248 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 2.679 tỷ đồng, tăng 31% so với quý 3/2016. Tại Vietinbank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 đạt 7.232 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 82,2% kế hoạch được giao.

Đối với BIDV, sau khi mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu, lợi nhuận của ngân hàng này đã chững lại với mức lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm riêng ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, sau nhiều năm nhóm 3 ngân hàng TMCP Nhà nước duy trì khoảng cách lớn về lợi nhuận với các ngân hàng còn lại, đến nay, lợi nhuận sau 9 tháng của VPBank đã vượt BIDV.

Kết quả kinh doanh 9 tháng nhiều tích cực dự báo 1 cái Tết “rực rỡ” của ngành ngân hàng.

Theo đó, 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đã đạt 5.635 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78% kế hoạch đề ra trong cả năm. Với tốc độ này, dự kiến cả năm VPBank sẽ là ngân hàng cổ phần tư nhân đầu tiên có con số tuyệt đối về lợi nhuận ngang ngửa với một số ngân hàng quốc doanh (dù cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn nắm tỉ lệ sở hữu chi phối). Theo đó, đây dự kiến sẽ tiếp tục là thành viên có các chỉ số sinh lời cao nhất so với tất cả các ngân hàng còn lại.

Ngoài ra, Techcombank và MBBank cũng đang vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua lợi nhuận. Cụ thể, quý 3/2017, Techcombank ghi nhận 2.106 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank đạt 4.840 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 3.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 70%. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của MBBank đạt 4.002 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch đề ra.

Ở top thấp hơn, báo cáo tài chính quý III/2017 của TPBank cho thấy, sau trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng đạt 807 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận 780 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm. Ngoài ra, trong số các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, ngân hàng Phương Đông là nhân tố gây chú ý nhất với lợi nhuận đã vượt kế hoạch năm 2017, đạt gần 800 tỷ, mức kỷ lục trong lịch sử ngân hàng này.

Thưởng Tết sẽ tăng?

Theo giới quan sát, lợi nhuận của các ngân hàng sẽ còn cải thiện trong quý cuối năm, khi đây là mùa cao điểm kinh doanh, nhu cầu vốn của khách hàng tăng cao. Cùng với đó, các ngân hàng cũng đang ráo riết xử lý nợ xấu và thời gian tới thị trường mua bán nợ xấu sôi động, ngân hàng bán được tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, một lượng lớn nợ xấu sẽ biến thành lợi nhuận cho các ngân hàng. Kỳ vọng vào những khoản thưởng hậu hĩnh thời điểm cuối năm cũng hoàn toàn có căn cứ.

Kết quả từ cuộc điều tra của vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, về lợi nhuận, 89% ngân hàng thương mại kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2017 tăng trưởng dương so với năm 2016, với mức tăng trưởng toàn hệ thống bình quân kỳ vọng đạt 13,63%. Với kết quả sau 9 tháng, cùng triển vọng bùng nổ cả năm nói trên, dự kiến ngay cuối năm nay các ngân hàng nhiều khả năng sẽ chi thưởng Tết vượt mức năm ngoái.

Trước đó, trong năm 2016, Techcombank là ngân hàng đầu tiên tiết lộ về mức thưởng Tết dành cho cán bộ nhân viên trong dịp Tết Đinh Dậu. Theo đó, mỗi nhân sự tại Techcombanh sẽ được nhận thêm tháng lương thứ 13. Ngoài ra, tùy theo năng lực cũng như kết quả kinh doanh của bộ phận và cá nhân, mỗi người sẽ được nhận thêm từ 1,5 tháng lương cho đến 6 tháng lương, tùy vào hiệu quả kinh doanh. Tổng cộng mỗi người sẽ được nhận từ 2,5 tháng cho đến 7 tháng lương.

Với mức lương bình quân là 22 triệu đồng/tháng/người, nhân viên của Techcombank có thể được thưởng Tết lên tới 154 triệu đồng. Sở dĩ thưởng Tết được cải thiện là do kết quả kinh doanh năm này khá tốt. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.864 tỷ đồng, tăng 84,6% so với cùng kỳ và sau thuế 2.290 tỷ, tăng 89,5%.

Trong khi đó, ngân hàng có mức thưởng Tết Đinh Dậu cao nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là Vietcombank. Nhờ kết quả kinh doanh năm 2016 lãi lớn, Ngân hàng Vietcombank đã quyết định chi hơn 2.600 tỷ đồng để thưởng Tết cho nhân viên. Theo đó, mỗi nhân viên sẽ được thưởng Tết bằng 8 tháng lương kinh doanh.

Như vậy, với mức lương bình quân là 21.935 triệu đồng, mỗi nhân viên Vietcombank được thưởng Tết khoảng 175 triệu đồng. Tất nhiên đây là mức tính ước lượng dựa trên lương bình quân, thế nên thực tế sẽ có người được cao hơn nhưng cũng có người được thấp hơn. Với dự báo sẽ tiếp tục vượt chỉ tiêu 9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017, thậm chí có thể cán mức kỷ lục 10.000 tỷ đồng, nên việc chi lương, thưởng Tết năm nay của Vietcombank được kỳ vọng sẽ vượt mức năm ngoái.