Kinh doanh truyền thống bị cạnh tranh khốc liệt

Cần có tiêu chuẩn hàng hóa chung Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, chiều 20-2, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chủ trì hội thảo về đánh giá các tiêu chuẩn hàng hóa trong 21 thành viên của APEC. Hội thảo nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực, hình thành tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để áp dụng chung cho các thành viên; chia sẻ về thực hành quy phạm tốt giữa các thành viên, tập trung vào những ưu tiên như an toàn thực phẩm; các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu… Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đánh giá trình độ phát triển các nền kinh tế thành viên khác nhau nhưng yêu cầu sản phẩm phải tốt và an toàn. Các tiêu chuẩn khác nhau đang là rào cản để hàng hóa tự do lưu thông ở các nền kinh tế thành viên. Vì vậy, hội nghị là diễn đàn để các nền kinh tế thành viên chia sẻ, hỗ trợ về tiêu chí, từ đó tìm ra cách thức phù hợp để hàng hóa lưu thông thuận lợi nhất.