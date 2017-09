Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì liên quan tới vụ án kinh tế gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 8.9, trao đổi với PV, một lãnh Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Thanh Bình.

Trước khi giữ cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 2005, ông Bình từng giữ các cương vị Vụ trưởng vụ Các định chế tài chính; Vụ trưởng vụ Pháp chế và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ của Ngân hàng Nhà nước.