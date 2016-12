Khám phá căn hộ 7m2 nhỏ nhất nước Mỹ .

Tin từ NBC News cho biết, Luke Clark Tyler, một kiến trúc sư tự do sống tại New York đã sẵn sàng chi trả 800 USD/tháng để thuê 1 căn hộ chỉ 7m2 tại khu Manhattan’s Hell’s Kitchen giữa lòng New York. Nếu xét về đơn giá theo m2, Luke đang phải trả giá thuê đắt gấp đôi các căn hộ thông thường khác.