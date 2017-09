‘Khai tử’ hóa đơn giấy, giới kinh doanh lo sốt vó

Áp dụng hóa đơn điện tử ra sao? Theo dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, đối với các DN trước năm 2018 đã sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang áp dụng từ ngày 1-1-2018. Đối với DN có rủi ro cao về thuế áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-1-2018. Đối với tổ chức kinh doanh có mã số thuế trước năm 2018 sử dụng hóa đơn tự in hệ thống máy tính, các DN và tổ chức kinh tế đang mua hóa đơn của cơ quan thuế thì từ ngày 1-7-2018 mới sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử do DN tự phát hành nếu đáp ứng đủ các điều kiện. DN, tổ chức kinh tế trước năm 2018 sử dụng hóa đơn đặt in thì trong năm 2018 tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in và Tổng cục Thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Trường hợp đủ điều kiện thì áp dụng hóa đơn điện tử do DN tự phát hành. Lo bị ép giá hóa đơn Theo dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ của Bộ Tài chính, tổ chức T-VAN là đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1-1-2018. Hiện nay có tám đơn vị cung cấp dịch vụ này. Do đó trách nhiệm, năng lực… của các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cần được đề cập rõ trong nghị định. Mặt khác, để DN không bị ép giá khi sử dụng hóa đơn thì Nhà nước cần minh bạch và thống nhất giá dịch vụ. Không thể để các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tự do đặt giá cả, ép giá. Ông NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Chủ nhiệm CLB Đại lý thuế