Hết kẹt tàu xe, dân Sài Gòn lại khổ vì ATM hết tiền

Thứ Tư, ngày 25/01/2017 08:17 AM (GMT+7)

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đến ngày 24-1, nhiều khách hàng cho biết phải chạy vòng vòng 4-5 cây ATM mới rút được tiền chi xài cho dịp Tết. Tình trạng máy ATM hết tiền đã bắt đầu từ khoảng 1 tuần qua và thật sự căng thẳng trong vài ngày gần đây.

Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ quận 12, TP HCM), cho biết hôm cuối tuần, trong ví còn đúng 100.000 đồng nhưng ghé mấy cây ATM gần ga Sài Gòn, quanh trục đường Lý Chính Thắng - Trương Định (quận 3) đều không rút được. “Tôi tính ngày mai 25-1 (28 Tết), ngày làm việc cuối sẽ ra tận chi nhánh NH để rút tiền chi tiêu cho cả dịp Tết, chứ chờ đến mấy ngày 29, 30 tháng Chạp càng khó rút” - chị Loan than thở.

Một máy ATM tại TP HCM tạm ngưng hoạt động vì đang bảo trì

Cũng rơi vào tình trạng phải chạy vòng vòng hàng cây số mới rút được tiền, anh Nguyễn Hồng (làm việc tại quận Tân Bình), cho biết ngày 23-1, anh chạy từ cơ quan trên đường Hoàng Văn Thụ về qua đường Trần Quang Diệu (quận 3) ghé 2 cây ATM vẫn không rút được tiền với lý do “máy bảo trì”. Đến khi chạy về nhà trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), anh Hồng tiếp tục “cầu may” nhưng cũng giao dịch không thành công vì máy hết tiền.

Một số chủ thẻ còn gặp sự cố khi không rút được tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ hoặc bị nuốt thẻ phải đến chi nhánh NH lấy lại thẻ. Bảo vệ một số chi nhánh NH cho biết do lượng khách hàng đến rút tiền tại ATM quá đông so với ngày thường nên máy thường xuyên rơi vào tình trạng hết tiền, chờ tiếp quỹ. Tình trạng máy ATM hết tiền do tiếp quỹ không kịp đã xảy ra ở nhiều NH trên địa bàn TP HCM, dù tình trạng quá tải hệ thống ATM đã được cảnh báo từ trước và các NH cũng cho biết đã lên kế hoạch, chuẩn bị phương án ứng phó.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 24-1, trưởng phòng thẻ của một NH quốc doanh tại TP HCM nhìn nhận, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng tình trạng máy ATM trục trặc, hết tiền vẫn xảy ra do lượng giao dịch tăng đột biến. “Trừ một số khu vực, đa số những nơi lắp đặt ATM của NH đều từ 2-4 máy nên khi máy này hết tiền khách hàng vẫn còn có thể rút tiền ở máy khác. Có điều, do tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trong khi NH đi tiếp quỹ bằng xe ô tô nên một số điểm ở khu vực cửa ngõ TP mấy ngày qua xảy ra tình trạng tiếp quỹ không kịp” - vị trưởng phòng này phân trần.

Ngay hệ thống NH điện tử (Internet Banking) của một vài NH trong ngày 24-1 cũng rơi vào tình trạng chậm, hệ thống khó giao dịch hoặc liên tục thông báo lỗi do quá tải.

Một máy ATM đang tiếp quỹ nên khách hàng không thể thực hiện được giao dịch.

Theo các NH thương mại, những ngày cận Tết Nguyên đán là thời điểm các doanh nghiệp thực hiện chi lương và thưởng Tết cho người lao động nên nhu cầu rút tiền mặt tăng rất mạnh. Do đó, dù các NH đã chủ động xây dựng giải pháp ứng phó nhưng với số lượng người giao dịch rút tiền cùng thời điểm tăng đột biến, gấp 2-3 lần so với bình thường nên khả năng nghẽn mạng hay hết tiền tạm thời tại ATM lân cận các KCN, khu vực tập trung đông người là khó tránh.

Ngay từ cuối năm 2016, NH Nhà nước Chi nhánh TP HCM đã có văn bản yêu cầu các NH thương mại đảm bảo việc tiếp quỹ thường xuyên để hệ thống máy ATM hoạt động thông suốt, tránh tình trạng ATM hết tiền, trục trặc… Thậm chí, NHNN Chi nhánh TP khuyến khích NH thương mại có thể đến chi tiền mặt trực tiếp tại doanh nghiệp trong hai ngày cao điểm 27, 28 tháng Chạp để hạn chế tình trạng nghẽn ATM.