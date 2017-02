Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM bàn về nhà giá rẻ

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen (quận Bình Tân, TP HCM): Tạo cơ chế phù hợp Có nhà cửa ổn định là mong muốn của tất cả người lao động (NLĐ) xa xứ đến TP HCM lập nghiệp nhưng điều đó rất khó bởi giá cả nhà đất và chung cư ở TP quá cao so với mức thu nhập hiện tại của chúng tôi. Bản thân tôi làm việc ở TP đã gần 10 năm nhưng vẫn đang ở trọ, tiền tích lũy cũng không được bao nhiêu nên chưa dám nghĩ đến việc mua nhà ở TP. Vì vậy, tôi rất đồng tình với việc TP có chủ trương xây nhà giá rẻ bán cho NLĐ. Theo tôi, với mức giá từ 100-300 triệu đồng/căn thì NLĐ nhập cư có thể tiếp cận và có cơ hội sở hữu nhà ở với điều kiện có việc làm, thu nhập ổn định. Ngoài ra, cũng cần cơ chế trả góp phù hợp từ 2-2,5 triệu đồng/tháng. Ông Đinh Sỹ Khương, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty Tashuan (KCN Tân Tạo, TP HCM): Không nhất thiết phải 100 triệu đồng Tôi rất hoan nghênh chủ trương của TP HCM về xây nhà thu nhập thấp cho công nhân (CN) lao động. Tuy nhiên, TP khó xây nhà giá 100 triệu đồng như ở Bình Dương bởi Bình Dương có những đặc thù riêng và nhiều thuận lợi hơn (có quỹ đất sẵn, chi phí xây dựng thấp hơn, có mạnh thường quân hỗ trợ…). Thiết nghĩ, không nhất thiết giá nhà phải là 100 triệu đồng, nếu 200 triệu đồng hoặc hơn một chút thì CN ở TP vẫn có khả năng mua được với điều kiện trả góp hằng tháng hoặc có cơ chế cho vay vốn. Thực tế, hiện nay các gia đình CN ở công ty chúng tôi phải trả tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, sau 10 năm, số tiền thuê nhà đủ để họ mua nhà. Bên cạnh đó, khi thực hiện dự án, TP nên sử dụng quỹ đất gần các KCN, nơi tập trung đông CN vì nếu xa, NLĐ không mặn mà, lúc đó sẽ xảy ra tình trạng người đi xe hơi mua nhà thu nhập thấp nhiều hơn người đi xe đạp. Anh Phạm Văn Tuân (thợ điện, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM): Nhà 300 triệu đồng, tôi có thể mua! Lúc trước, ở nhà trọ chỉ có 2 vợ chồng thì không sao. Bây giờ có thêm đứa con, cộng với đứa em từ quê vào học nên căn phòng trọ chừng hơn 20 m2 trở thành chật hẹp, bất tiện nhưng điều kiện thu nhập chưa cho phép mua nhà. Giá nhà đất ở TP HCM rất cao, quá tầm với. Nếu có một căn hộ ở mức 300 triệu đồng thì vợ chồng tôi có thể mua với điều kiện được vay tiền trả góp dài hạn. Trước đây, cũng có người khuyên nên ra ngoại thành mua nhà cho rẻ nhưng xa quá nên thôi. Vợ làm theo ca, có khi khuya mới xong thì về xa quá bất tiện. Về lâu dài, chúng tôi cũng chưa quyết có ở TP HCM sống hẳn luôn hay không. Có một khoảng thời gian chúng tôi quay về quê nhà để sống nhưng việc làm ăn không thuận lợi nên lại quay vào TP. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, CN Công ty TNHH Kollan - KCX Linh Trung 1 (TP HCM): Khát khao được an cư Ông bà ta có câu “an cư mới lạc nghiệp”. Vì thế, với những CN nhập cư như chúng tôi, niềm khát khao lớn nhất là có một căn hộ cho riêng mình để ổn định cuộc sống. Từ lâu, gia đình tôi và nhiều gia đình CN khác đã xem TP HCM là quê hương thứ hai. Chúng tôi muốn ở lâu dài và cống hiến cho TP. Khi biết TP có kế hoạch xây nhà giá rẻ bán cho CN, chúng tôi mừng lắm và hy vọng gia đình mình được mua. Đúng là so với Bình Dương, TP HCM có nhiều khó khăn về quỹ đất nhưng không có nghĩa là TP không làm được vì còn nhiều đất trống, những mảnh đất quy hoạch treo. Có thể với giá 100 triệu đồng/căn là khó với TP nhưng CN như vợ chồng tôi có thể mua với giá cao hơn như 200-300 triệu đồng/căn chẳng hạn. Nếu chỉ trả 30% số tiền ban đầu và sau đó trả dần giá trị căn hộ thì việc sở hữu một chỗ ở là không quá khó khăn đối với CN đang làm việc tại các KCX-KCN của TP. Gia đình tôi đang rất háo hức để được mua căn hộ giá rẻ ở TP HCM. H.Đào - T.Nga - M.Chi - B.Đằng ghi