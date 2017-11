Giá vàng hôm nay (9/11): USD mất "đỉnh", giá vàng đi lên

Giá vàng thế giới tăng lên khi đồng USD yếu đi do xuất hiện những đồn đoán về khả năng Mỹ hoãn triển khai kế hoạch cải cách thuế.

Thứ Năm, ngày 09/11/2017 10:25 AM (GMT+7)

Thị trường miền Bắc

Tại thời điểm 9h30', giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Sài Gòn giao dịch ở mức 36,45 – 36,67 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 36,53 – 36,59 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng chiều mua vào. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long đang được giao dịch ở mức 35,38 – 35,83 triệu đồng/lượng (MV – BR).

Trên sàn giao dịch DOJI, giá vàng SJC bán lẻ hiện được niêm yết 36,52 – 36,60 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra; giá vàng SJC bán buôn được niêm yết 36,53 – 36,59 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Hình minh họa

Thị trường miền Trung và miền Nam

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Sài Gòn chốt phiên ở mức 36,45 – 36,65 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Trên sàn giao dịch DOJI, giá vàng SJC bán lẻ được niêm yết 36,52 – 36,60 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng chiều bán ra; giá vàng SJC bán buôn được niêm yết 36,53 – 36,59 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Đà Nẵng, giá vàng SJC được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết ở mức 36,45 – 36,67 triệu đồng/lượng (MV – BR), tăng 10.000 đồng/lượng hai chiều mua vào - bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, tại phiên châu Á, giá vàng hiện giao dịch ở mức 1.281,8 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 35,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí, gia công). Biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống còn khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng được hỗ trợ bởi sự yếu đi của đồng USD và khả năng Mỹ hoãn thực thi kế hoạch cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp.

Chỉ số ICE U.S. USD, công cụ đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,1% sau khi tăng giá vài tuần trở lại đây. Sự "bỏ ngỏ" về khả năng Mỹ có thể hoãn kế hoạch cắt giảm thuế cũng như sự bất ổn liên quan đến việc các hoàng tử Ả rập Xê út bị bắt do cáo buộc tham nhũng tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Khảo sát của Wall Street về xu hướng giá vàng tuần này cho kết quả như sau: có 42% số người tham gia khảo sát dự đoán giá vàng sẽ tăng, 42% cho rằng giá vàng sẽ giảm và 16% giữ ý kiến trung lập.

Kết quả khảo sát của Main Street có phần khác biệt xu hướng rõ ràng hơn khi 59% người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ đi lên, 28% cho rằng vàng sẽ giảm giá và 13% cho rằng giá sẽ đi ngang.