Giá vàng hôm nay 7/2: Người mua lỗ nặng

Thứ Ba, ngày 07/02/2017 09:30 AM (GMT+7)

Lúc 8h sáng nay trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1.233,6-1.234,6 USD/ounce, giảm nhẹ 1,6 USD/ounce (tăng 0,13%).

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm mạnh, giá vàng thế giới đêm qua đã băng băng leo dốc từ ngưỡng 1.220 USD lên 1.235 USD/ounce. Thậm chí, đã có lúc giá vàng lập đỉnh tại mốc 1.236,4 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, sau ngày Thần Tài hôm qua, sáng nay các doanh nghiệp vàng đồng loạt điều chỉnh giá bán theo hướng co hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Giá vàng hôm nay 7/2: Băng băng leo dốc. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, SJC mở cửa phiên sáng nay được niêm yết ở mức 36,70-37,25 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 150 nghìn đồng chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng chiều bán ra.

Cùng lúc, giá vàng Doji cũng tăng mạnh 100 nghìn đồng chiều mua vào và giảm 200 nghìn chiều bán ra về 36,70-37,30 triệu đồng mỗi lượng.

Những người mua vàng Thần Tài ngày hôm qua chủ yếu quanh mức 37 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC và 35,20 triệu đồng/lượng với vàng lẻ thì tính đến sáng nay nếu bán ra đã lỗ 300 nghìn đồng mỗi lượng do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra quá cao. Tuy nhiên, nhiều người dân cho hay chỉ mua với số lượng nhỏ 0,5-2 chỉ nên lỗ không đáng kể và không có ý định bán ra do mua vàng cầu may.