Giá vàng hôm nay 30.8, được các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, có thể tiếp tục thăng hoa, trinh phục mốc 37 triệu đồng/lượng do tác động của giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 29.8, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng theo.

Giá vàng hôm nay 30.8: Chinh phục mốc 37 triệu đồng/lượng? (ảnh IT)

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,530 – 36,730 triệu đồng/lượng, tăng 230.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.Kết thúc phiên giao dịch ngày 29.8, giá vàng thế giới tiếp tục tăng 19 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước cũng tăng mạnh tới 230.000/lượng so với chốt phiên ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,580 –36,660 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,530 (mua vào) – 36,720 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 220.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh tới 550.000 đồng/lượng so với mức giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 35,820 – 35,720 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 29.8 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng mạnh tới 19 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.319, 85 USD/oz.

Giá vàng thế giới sau nhiều lần ngấp nghé đã chính thức chinh phục thành công mốc 1.300 USD/oz. Nguyên nhân được các chuyên gia phân tích là do đồng USD suy yếu sau những thông tin lưỡng lự chưa công bố có tăng lãi suất của FED trong năm nay. Mặt khác, những bất ổn trong nội bộ chính quyền Trump và căng thẳng chính trị trên chiến trường thế giới vẫn tiềm ẩn rất lớn.

Nhận định về giá vàng hôm nay 30.8, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm dự đoán, giá vàng có thể tiếp tục tăng mạnh do tác động từ giá vàng thế giới.