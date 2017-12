Chủ Nhật, ngày 24/12/2017 05:04 AM (GMT+7)

Megan Cummins đã trở thành người đáng ghen tị nhất mùa Giáng sinh năm nay khi nhận được cả núi quà tặng từ Bill Gates. Sở dĩ có việc này là bởi cô đăng ký tham gia sự kiện Santa Reddit, được tổ chức thường niên trên diễn đàn Reddit.

Cụ thể, tất cả người dùng sẽ được bốc thăm chọn ngẫu nhiên ai là người may mắn nhất để nhận quà từ ông già Noel, do các Redditors tài trợ. Một trong số đó là tỷ phú công nghệ Bill Gates. Được biết, ông đã tham gia sự kiện này trong vòng 5 năm liên tiếp.

Megan Cummins khiến mọi người ghen tị khi nhận được quà Giáng sinh từ Bill Gates

Cummins chia sẻ: “Tôi đã tham gia mạng xã hội Reddit từ nhiều năm nay. Tôi đặc biệt thích các bài viết của Bill Gates và thường cười phá lên khi đọc được các bài đăng của ông. Tôi đã thầm ước sẽ nhận được quà từ vị tỷ phú đáng kính này, nhưng cũng tự nhủ với mình rằng cơ hội rất mong manh”.

Khi Cummins nhận hàng, cô đã vô cùng ngạc nhiên: “Chiếc hộp lớn đến nỗi sẽ có đủ chỗ cho cả 5 người trưởng thành đứng vào. Tôi thực sự bất ngờ và vui sướng”.

Khi mở hộp, Cummins đã vô cùng hào hứng khi thấy tất cả các món quà đều liên quan đến mèo, vật nuôi yêu thích của cô. Trong chiếc hộp chứa thú bông, hình dán, sách, tranh thêu…và những khoản quyên góp dành tặng tổ chức giải cứu động vật mà cô quan tâm.

1 chiếc áo phông, chú mèo Pusheen nhồi bông khổng lồ, 1 bức tranh thêu, 3 cuốn sách, đồ trang trí hình Daruma – biểu tượng Nhật Bản, tượng trưng cho nỗ lực vươn tới ước mơ…là quà Bill Gates dành tặng Cummins.

Những khoản quyên góp đến các tổ chức từ thiện yêu thích của Cummins như The Friends of Feline Rescue Center, The Stray Cat Alliance, Town Cats cũng là một phần quà Bill Gates dành tặng cô.

Tấm thiệp do chính Bill Gates viết tặng Cummins.

Bên cạnh đó, ông cũng gửi một tấm thiệp viết tay dành cho Cummins. Cụ thể, người sáng lập Microsoft viết: “Nghe nói, bạn rất thích mèo. Tôi đặc biệt dành tặng bạn một chú mèo nhồi bông để bạn có thể ôm nó trong suốt mùa đông này. Tôi cũng được biết, bạn đam mê giải cứu động vật nên đã quyên góp một số tiền nhỏ vào các tổ chức từ thiện bạn yêu thích. Hi vọng rằng những món quà này sẽ khiến mùa Giáng sinh của bạn trở nên tuyệt vời hơn”.