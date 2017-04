Dậy sớm trong 2 tháng và bài học thành công đáng giá

Một người bạn cùng phòng cho rằng tôi không thể thức dậy từ 5 giờ sáng. Vì vậy, tôi và một người bạn khác quyết định thức dậy trước bình minh để chứng minh cậu bạn của chúng tôi đã sai.

Chúng tôi xuống phố vào lúc 5 giờ sáng, trò chuyện, ngắm nhìn mặt trời mọc và những hoạt động chỉ diễn ra vào sáng sớm. Chúng tôi duy trì việc dậy sớm trong 3 tuần. Và tôi không thể quên được cảm giác tỉnh táo, sáng khoái khi thức dậy trong lúc cả thế giới vẫn ngủ say. Trải nghiệm đó đã thôi thúc tôi thiết lập thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Sau hai tháng duy trì thói quen này, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã thay đổi theo cách mà tôi không thể ngờ đến.

CEO Apple Tim Cook thức dậy lúc 3 giờ 45 phút sáng, bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra email

Cảm thấy chiến thắng chính bản thân mình

Có thời điểm, tôi cố gắng dậy sớm nhưng thất bại. Nhưng tôi vui vì những thất bại đó. Nếu không có nó, tôi không thể hiểu được cảm giác dậy sớm vào mỗi sáng lại tuyệt vời đến thế. Nó giống như một chiến thắng vĩ đại. Tim Ferriss, tác giả của cuốn sách “The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich” (Tựa Việt: Tuần làm việc 4 giờ) từng nói, khi bạn chiến thắng chính mình vào mỗi sáng thì bạn sẽ chiến thắng cả ngày hôm đó.

Bây giờ thì tôi có thể dễ dàng dậy sớm, thậm chí trước cả những người nổi tiếng như Richard Branson, Arianna Huffington, và Mark Zuckerberg. Bạn có thể bắt đầu buổi sáng tuyệt vời với nhiều cách khác nhau như thưởng thức cà phê hay nghe một bản nhạc. Tuy nhiên, đối với tôi, chỉ cần dậy sớm, tôi biết mình có thể kiểm soát thời gian của cả một ngày.

Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Virgin Group Richard Branson dậy lúc 5 giờ 45 để tập thể dục

Lên kế hoạch cho những công việc quan trọng

Thông thường một người Mỹ thức dậy vào 6-7h30 sáng. Theo đó, khi tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng thì tôi sẽ thêm 1 đến 2 tiếng để chuẩn bị cho ngày mới. Không email công việc, không điện thoại, không thông tin rắc rối, câu hỏi duy nhất tôi tự hỏi mình đó là “Tôi cảm thấy như thế nào vào sáng nay?”.

Thông thường tôi sẽ dành vài phút để ghi chép hoặc đọc sách sau đó đến phòng tập thể dục. Ngoài ra, khi thức dậy sớm hơn mọi người 2 tiếng đồng hồ, tôi có thể suy nghĩ và quyết định xem điều gì là quan trọng nhất trong ngày. Tôi cũng có thêm thời gian dành cho các hoạt động ưa thích như ngồi thiền hay đọc sách. Và hơn hết, khi bắt tay vào công việc, tôi sẽ cảm thấy bình tĩnh, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Thiết lập kỷ luật cho mọi thứ khác

Khi bạn nằm trên giường, trùm chăn kín đầu và chiến đầu với chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi để thức dậy là một điều vô cùng khó khăn. Đa số mọi người đều lựa chọn ngủ thêm 5 phút nữa.

Dậy sớm là thói quen quan trọng dẫn tới thành công

Khi buộc bản thân phải dậy sớm, bạn sẽ tăng cường tính kỷ luật cho chính mình, không chỉ đối với việc dậy sớm mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều quan trọng nhất là, thói quen này giúp tôi tin vào ý chí của chính mình: Khi tôi dậy sớm, tôi biết tôi có thể giải quyết mọi công việc trong ngày theo cách của tôi.

Nếu như bạn chưa thể tìm thấy một lối thoát cho mình sau những đêm thức khuya mệt nhoài, hãy thay đổi một chút để có điều gì đó khác biệt. Có thể bạn không cần dậy lúc 5 giờ sáng, mà chỉ đơn giản là sớm hơn một chút so với hiện tại. Thói quen này có thể được rèn luyện bằng cách dưới đây:

1. Ngủ sớm hơn thường lệ, tránh sử dụng các thiết bị công nghệ 2 giờ trước khi ngủ.

2. Hình thành thói quen ngủ đúng giờ.

3. Tìm cách ngủ nhanh hơn, sâu hơn: Thực hành thở sâu, thanh lọc tâm trí bằng những hình dung tốt đẹp, thư giãn đầu óc...

4. Chỉ đặt đồng hồ báo thức một lần và nhất định không ngủ cố.

Đối với nhiều người, dậy sớm có thể không dễ. Nhưng khi đã hình thành được thói quen này, bạn sẽ chiến thắng, làm chủ thời gian của mình, xây dựng kỉ luật cho cuộc sống và thực hiện mọi việc thuận lợi hơn.