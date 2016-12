Đầu tư vào đâu sinh lời khi giá USD biến động?

Giá USD tiếp tục tăng, VND chịu áp lực

Chỉ trong vòng một tháng, giá USD đã tăng từ khoảng trên 22.000 VND/USD lên sát ngưỡng 23.000 VND/USD. Thậm chí, trên thị trường tự do, giá USD đã có lúc gần chạm ngưỡng 24.000 VND/USD. Việc giá USD liên tục biến động, tác động không nhỏ đến thị trường vàng. Đầu tháng 12 không ít người đổ tiền đi mua vàng vì cho rằng, khi giá USD biến động, mua vàng là ổn định nhất và với kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Tuy nhiên, sau đó giá vàng lại giảm mạnh khiến không ít người lỗ nặng.

Giá ngoại tệ tăng cao trong thời gian qua đã kéo theo biến động thị trường vàng trong nước lên xuống thất thường (Trong ảnh: Khách hàng mua vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu) - Ảnh: Tạ Tôn

Chị Thùy Linh, Q.2, TP.HCM cho biết, ngày 10/12 có tin đồn đồng tiền mất giá nên gia đình đã đem tiền đi mua vàng. Với 50 cây vàng mua ngày hôm đó là khoảng 37 triệu đồng/lượng, thì nay giá vàng chỉ còn trên 36 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong hai tuần chị Linh đã lỗ vài chục triệu đồng.

Tương tự, chị Hạnh ở Q. Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, trong nhà có gần 2 tỷ đồng tính để cuối năm 2017 mua nhà. Tuy nhiên, do thấy giá USD tăng cao, sợ tiền đồng mất giá nên mua nhà. Khảo sát ở nhiều sàn giao dịch tại TP.HCM cho thấy, lượng khách hàng đi tìm hiểu và đặt giữ chỗ tại những dự án đều đã tăng so với thời điểm trước.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam cho hay, khi giá USD tăng vọt, việc xuất hiện tâm lý hoang mang trên thị trường cũng là điều dễ hiểu. “Như chúng ta biết, giá USD tại Vietcombank sau nhiều tháng ổn định ở ngưỡng 22.340 VND/USD rồi sau đó tăng lên 22.800 VND/USD. Do giá USD trong nước tăng trong khi giá vàng thế giới không biến động nhiều, nên chỉ trong vòng hơn một tháng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế đã nới rộng từ hơn 3 triệu đồng/lượng lên đến 5,3 triệu đồng/lượng. Việc chênh lệch giá vàng kỉ lục này chủ yếu do tâm lý và ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư”, ông Hải nói.

Giá USD tiếp tục tăng vọt Sáng 21/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng so với ngày hôm trước là 22.154 VND/USD. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá tiếp tục tăng từ 10-20 VND/USD. Mức cao nhất bán ra tại các ngân hàng thương mại là 22.790 VND/USD.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, thị trường tỷ giá bị tác động bởi ba yếu tố chính: Thứ nhất, do cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tỷ giá đồng USD tăng lên sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất, tác động đến tài chính toàn cầu. Điều này áp lực lên đồng nội tệ các nước, trong đó có Việt Nam. Thứ hai, các quốc gia khác muốn tăng cạnh tranh hàng hóa bán trên thế giới nên họ tìm cách phá giá đồng nội địa, khiến hàng hóa Việt Nam cạnh tranh với các nước khác nhiều hơn. “VND lại có xu hướng ổn định hơn so với USD và ổn hơn so với đồng tiền khác. Thế có nghĩa là mình cũng đã tăng giá so với các đồng tiền khác, làm cho hàng hóa mất tính cạnh tranh với các nước trên thế giới như khu vực châu Âu và Nhật… Vì thế, áp lực lên tiền đồng rất lớn từ nay đến cuối năm và đầu năm 2017”, ông Hiếu khẳng định.

Có tiền nên đầu tư vào kênh nào?

Theo chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh, trong bối cảnh tỷ giá biến động mạnh, tình hình kinh tế thế giới sẽ có những biến động khó lường. Bởi vậy, xu hướng đầu tư của nhà đầu tư ngoại cũng chưa rõ ràng. Nhà đầu tư trong nước cũng rơi vào xu hướng tương tự. “Hiện, dòng tiền đang đổ vào hầu hết các kênh: Chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm. Đáng nói là dòng tiền đổ vào các kênh này rất dàn trải, không thực sự tập trung thiên vào lĩnh vực nào”, ông Khánh nói.

Trước câu hỏi, có tiền nên đầu tư vào đâu, ông Trần Thanh Hải nhận định: “Đầu tư vào vàng và chứng khoán hiện nay quá rủi ro. Riêng về lĩnh vực bất động sản thì phải có nhiều tiền và phải lựa chọn được dự án tốt… Bởi vậy, lúc này việc đầu tư vào đâu không chỉ với nhà đầu tư bình thường mà với nhà đầu tư chuyên nghiệp dường như cũng chưa thực sự rõ ràng”.

Dự đoán tỷ giá từ giờ đến cuối năm sẽ tăng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc đầu tư ngoại tệ ngay lúc này có thể sinh lời một chút, song nếu không thận trọng sẽ bị thua nỗ nặng. “Riêng đầu tư chứng khoán và vàng trong thời điểm này thì quá rủi ro. Bởi vàng trong nước hiện đắt hơn thế giới 5,3 triệu đồng/lượng nên mua vào thì chỉ có lỗ. Còn thị trường chứng khoán của Việt Nam chiếm phần lớn là dòng vốn ngoại. Khi giá USD tăng, dòng vốn ngoại đã rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam đến 400 triệu USD trong thời gian qua”, ông Hiếu nói.

Trước xu hướng tỷ giá biến động, nhiều ý kiến cho rằng, lãi suất tiền gửi cũng sẽ được tăng lên, chính vì thế gửi tiền tiết kiệm vẫn là kênh an toàn được nhà đầu tư thông thường lựa chọn.