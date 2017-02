Đầu tư chỉ số chứng khoán VN 30

Cần giám sát chặt Do đầu tư theo chỉ số chứng khoán VN 30 là một sản phẩm phái sinh và phức tạp nên nhiều chuyên gia tài chính khuyến cáo cơ quan quản lý có cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư, xử lý các tranh chấp phát sinh theo thông lệ quốc tế. Khung pháp lý về giao dịch phái sinh do Hiệp hội Phái sinh và Hoán đổi quốc tế thiết lập sẽ là tài liệu tham khảo quý báu để cơ quan quản lý ban hành “luật chơi” chuẩn mực, tạo sự an toàn, minh bạch cho thị trường. Mặt khác, các quy định về hạch toán, kế toán, báo cáo tài chính về giao dịch sản phẩm VN 30 cũng cần nghiên cứu kỹ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khấu trừ chi phí, doanh thu và lợi nhuận; đồng thời cơ quan thuế cũng dễ dàng theo dõi, kiểm soát các giao dịch của nhà đầu tư nhằm phòng tránh các kỹ thuật biến lãi thành lỗ để trốn thuế.