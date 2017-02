Đất mua bán giấy viết tay vẫn được cấp 'sổ đỏ'

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) cho biết, quận, huyện là nơi có trách nhiệm kiểm tra, ký cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay.

Theo đó, quận, huyện phải xác minh tình trạng của những thửa đất trên sau đó gửi cho văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai chỉ có trách nhiệm in thông tin trên phôi sổ đỏ và gửi lại cho quận, huyện ký cấp cho người dân.

Điều kiện để cấp sổ đỏ là nhà, đất đó hiện sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo yêu cầu về công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Một trong những nội dung được rất nhiều ý kiến hoan nghênh là việc rút ngắn thủ tục hành chính trong Nghị định 01. Theo đó, đa số thủ tục được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây. Ví dụ thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ cho cá nhân và tổ chức tối đa 15 ngày so với quy định cũ 30 ngày; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá tài sản... thực hiện không quá 10 ngày so với quy định hiện hành không quá 15 ngày; cấp lại “sổ đỏ” bị mất không quá 10 ngày so với quy định hiện nay không quá 30 ngày; giảm tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính...

Theo vị này, hiện có hàng vạn trường hợp vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ liên quan đến giấy tờ viết tay. Việc cấp sổ đỏ cho trường hợp viết tay là thửa đất nông nghiệp, thổ cư còn căn hộ chung cư không nằm trong diện gỡ vướng này. Trước đây chỉ cho phép những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 1/7/2004 được cấp sổ đỏ nay mở rộng đến trước ngày 1/1/2008. Và đây là những trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu.

Được biết, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội sẽ hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho những trường hợp vướng mắc đến hết tháng 6/2017. Được biết, tính đến ngày 31/12/2015, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại khu dân cư cho 1.250.212/ 1.457.478 thửa đất, đạt 86%, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10.547/ 19.247 thửa đất của các tổ chức, đạt 56% và cấp 93.030 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.