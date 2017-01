Chuyện ít biết về tỷ phú thời trang làm giàu từ tay trắng

Chủ Nhật, ngày 29/01/2017 06:00 AM (GMT+7)

Ralph Lauren được biết tới như một “huyền thoại thời trang” của nước Mỹ. Thiết kế của ông được lòng cả các quý ông và các quý bà. Gần đây nhất, chiếc váy màu xanh da trời tuyệt đẹp do Lauren thiết kế đã được Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump lựa chọn trong lễ nhậm chức của chồng. Từ con số 0, Ralph Lauren đã làm thế nào để xây dựng thành công một trong những “đế chế” thời trang lớn nhất thế giới?

Ralph Lauren thời trẻ

Ralph Lifshitz được sinh ra tại New York năm 1939, là con út trong gia đình 4 con gốc Do Thái nhập cư từ Nga vào Mỹ. Ngay từ khi là một thiếu niên, Ralph đã tự đổi họ của mình thành Lauren và luôn gây chú ý trong khu phố Bronx với phong cách ăn mặc khá kì dị so với thời điểm đó: mặc quần áo rằn ri như lính ngụy trang và những chiếc áo khoác vải tuýt.

Bỏ học khi đang học năm 2 trường Cao đẳng Baruch, ông gia nhập quân đội Mỹ và phục vụ trong quân ngũ từ năm 1962 đến năm 1964. Một thời gian ngắn sau đó, Ralph làm nhân viên bán cà vạt của nhãn hiệu Brooks Brothers và vài nhãn hiệu khác.

Năm 26 tuổi, Ralph bắt đầu tự thiết kế và bán nơ đeo cổ. Ông sử dụng các mảnh vải vụn, kết hợp chúng với nhau thành nơ và cà vạt phong cách hoàn toàn mới lạ so với các sản phẩm thời đó, chính vì thế, hàng do Ralph làm ra đã nhanh chóng được bán hết trên các kệ hàng trong tòa nhà Empire State nổi tiếng.

Thời gian đầu, Ralph gặp khá nhiều khó khăn trong việc kinh doanh cà vạt. Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của ông là khi một khách hàng bước ra từ khu mua sắm của giới thượng lưu Neiman Marcus lựa chọn cà vạt do Ralph thiết kế, nói rằng “tôi đã tìm chúng từ lâu” rồi đặt mua hơn 100 sản phẩm. Sau đó, hãng Bloomingdale đặt hàng ông những chiếc với dáng thanh thoát hơn và không đính nhãn mác có tên Ralph. Ông đã từ chối và tiếp tục bán những sản phẩm của chính mình làm ra.

Năm 1967, thương hiệu Ralph Lauren đã ra đời và Ralph bán các sản phẩm của mình dưới tên Polo. Ralph chưa từng chơi Polo nhưng theo ông, ở môn thể thao này, thời trang luôn được quan tâm và chăm chút rất kĩ lưỡng. Những năm 1970, Lauren giành được giải thưởng Coty American Fashion Critics’ Award, cùng thời điểm khai trương nhãn hiệu thời trang Polo với tên tuổi, logo và một cửa hàng bán lẻ riêng biệt.

Những chiếc áo phông có cổ hiệu Polo

Dòng áo phông ngắn tay có cổ đầu tiên của Lauren được in hình người chơi polo bên ngực trái và có 24 màu để lựa chọn. Chiếc áo đã trở thành “huyền thoại”, tới tận thời điểm hiện tại vẫn chưa hết “mốt”, và mặc dù được nhiều thương hiệu khác sản xuất nhưng người tiêu dùng vẫn quen gọi là áo polo.

Thương hiệu Ralph Lauren hiện đã nổi tiếng trên toàn thế giới, trở thành một trong những “đế chế thời trang” lớn nhất hành tinh. Doanh thu của thương hiệu đạt hàng tỷ USD mỗi năm.

Năm 1997, Ralph Lauren Corporation tung ra thị trường cổ phiếu với mã RL trên sàn chứng khoán New York. Vụ IPO của Ralph trở thành thương vụ thành công nhất của một công ty thời trang Mỹ cho tới tận năm 2006, khi thương hiệu Michael Kors lên sàn.

Lauren từng nói: “Tôi chưa bao giờ muốn trở thành người làm về thời trang. Vì nếu đã bước vào nghề này, trước sau gì bạn cũng sẽ trở nên lỗi mốt”.

Thời trang của Ralph đã tạo một dấu ấn riêng biệt trong lòng người Mỹ. Trang phục do ông thiết kế được rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn: từ Melania Trump, Hillary Clinton, Betty Ford, Michelle Obama, cho tới Nancy Reagan…

Năm 2015, Ralph tuyên bố từ chức vị trí CEO của Tập đoàn Ralph Lauren. Tuy nhiên, ông vẫn làm giám đốc sáng tạo và chủ tịch điều hành. Lauren kết hôn với Ricky Anne Loew-Beer năm 1964. Được biết, ông đã cầu hôn vợ mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Hiện họ đã có với nhau 3 người con.

Con trai cả, Andrew Lauren hiện là một nhà sản xuất phim kiêm diễn viên.

Con trai thứ, David Lauren đang là phó chủ tịch điều hành, tiếp thị và truyền thông toàn cầu của Tập đoàn Ralph Lauren.

Con gái út, Dylan Lauren đang là chủ của chuỗi cửa hàng bánh kẹo “sang chảnh” Dylan's Candy Bar tại một số thành phố lớn của Mỹ.

Ngoài thời trang, Lauren còn nổi tiếng với bộ sưu tập xe cổ hơn 70 chiếc trị giá lên tới 200 triệu USD.

Trong bộ sưu tập xe của Ralph, có những chiếc cực hiếm trên thế giới như 1958 Ferrari 250 Testa Rossa. Một vài chiếc xe còn được các viện bảo tàng mượn để trưng bày trong các buổi triển lãm đặc biệt.

Lauren dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện, đặc biệt là các nghiên cứu để chống lại bệnh ung thư. Năm 1987, ông được chẩn đoán bị ung thư não nhưng đã vượt qua ngay sau đó. Năm 2001, Quỹ từ thiện Polp Ralph Lauren ra đời và quyên góp cho nhiều chiến dịch từ thiện khác nhau.

Lauren là “ông lớn” trong lĩnh vực thời trang và luôn được mời làm khách mời VIP trong các đêm Met Gala hằng năm.

Lauren từng được trao Chìa khóa Thành phố New York từ Thị trưởng Michael Bloomberg năm 2010.

Lauren sở hữu một căn hộ tại đại lộ số 5 ở Manhattan, một ngôi nhà ở vùng ngoại ô gần Bedford, cùng một ngôi nhà cạnh bãi biển tại Long Island.

Ông cũng có một trang trại ở Colorado và một biệt thự nghỉ dưỡng ở Jamaica.