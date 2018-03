Chứng khoán Việt chạm mốc đỉnh lịch sử sau 11 năm

Như vậy, hiện nay chứng khoán Việt sắp cán mốc đỉnh lịch sử cách nay 11 năm với chưa đầy 11 điểm.

VN Index tăng điểm nhờ vào nhóm chứng khoán vốn hóa lớn bật tăng mạnh mẽ. Chẳng hạn, mã chứng khoán HPG tăng 4,82% đưa giá một cổ phiếu lên 63.100 đồng với khối lượng giao dịch lên 5,5 triệu cổ phiếu. Hay MSN tăng 2,50%, VRE tăng 1,53%, VIC tăng 4,71%.

Thanh khoản thị trường phiên hôm qua duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 366,5 triệu cổ phiếu, trị giá 9.500 tỉ đồng. Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho rằng thị trường thời điểm này không đi vào vết xe đổ như năm 2007. Nghĩa là sau khi đạt mốc lịch sử thì thị trường lao dốc không phanh.

Theo ông Linh, năm 2007 thị trường đạt đỉnh 1.170,67 điểm. Một trong những lý do là Việt Nam nằm trong số các nước có tốc độ phát triển cao nhất của khu vực. Tuy nhiên, xét đến chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững. Ví dụ lạm phát tăng tốc với tốc độ chóng mặt và đạt đỉnh vào tháng 8-2008 với mức 28,3% so với cùng kỳ. Lãi suất của các ngân hàng tăng mạnh, 16%-18% đối với tiền gửi và từ 20%-21% đối với các khoản vay. Thị trường chứng khoán bước vào một chu kỳ sụt giảm do bất ổn vĩ mô.

Nhưng hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời kỳ 2007: Thị trường tăng trưởng bền vững từ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất thấp. Đồng thời, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng trưởng khá tốt; dòng tiền khối ngoại liên tục đổ vào thị trường chứng khoán…