Chộn rộn mua nhà cuối năm

Nhu cầu mua nhà hoặc thuê nhà để ở ngay trước Tết luôn cao so với ngày thường.

Thứ Sáu, ngày 13/01/2017 08:55 AM (GMT+7)

Đó là lý do khiến giao dịch mua bán nhà phố, căn hộ đã hoàn thiện hoặc thuê nhà ở TP HCM sôi động vào những tháng cuối năm.

Trong vai một người cần mua nhà phố để ở ngay trước Tết, phóng viên đã liên hệ với anh Phan Huy Tâm, một môi giới bất động sản tại khu vực quận Tân Phú. Anh cho biết một vài tháng gần đây có khá nhiều người rao bán nhà để chuyển đến khu vực lớn, cao cấp hơn, tiện cho con cái đi học, đi làm nhưng cũng có nhiều người bán nhà vì sợ ra Tết khó bán, trong khi họ cần tiền để trả nợ hoặc đầu tư, làm ăn trong năm mới.

Tuy nhiên, chỉ có những căn nhà trong hẻm to, nhà phố có giá tốt từ 5 tỉ đồng trở xuống mới dễ bán hơn so với nhà mặt tiền, nhà to. Anh Tâm cho biết thêm liên tục 2 tháng qua, anh đã giới thiệu cho khách mua thành công 5 căn nhà phố.

Nhà phố, căn hộ hoàn thiện được nhiều người tìm mua dịp cuối năm

Tại khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn (quận 6) những ngày này, chúng tôi nhận thấy tấp nập những cư dân mới nhận nhà đón Tết và cả những người đi tìm hiểu mua nhà tăng 20%-30% so với giữa năm. Ông T., một bảo vệ tại khu vực này, cho hay vài tuần qua có rất nhiều người đến đây để xem nhà. Hầu hết đều ưu tiên mua những căn đã hoàn thiện nội thất cơ bản, chỉ cần sắm sửa một chút là vào ở ngay. “Nhiều người vô xem là quyết định mua chỉ trong một vài giờ. Tuy nhiên, cũng có khách ra vào xem đi xem lại 2-3 lần, chờ đến gần Tết mới quyết định” - nhân viên kinh doanh ở dự án này cho biết thêm.

Anh Phạm Hoàng, một cư dân có căn hộ 96 m2 bỏ trống tại dự án Green Valley (quận 7) của Công ty Phú Mỹ Hưng vừa được bàn giao hồi tháng 9-2016, dù không hề rao bán nhưng hơn 1 tháng qua anh liên tục nhận được yêu cầu bán hoặc cho thuê nhà. Có người đã ra giá 3,6 tỉ đồng để mua căn hộ của anh Hoàng, cao hơn 100 triệu đồng so với giá mà anh mua từ chủ đầu tư.

Trong khi đó, vợ chồng chị Anh ở huyện Nhà Bè vừa kêu bán căn nhà cấp 4 với giá 600 triệu đồng vì muốn mua nhà mới nhưng chưa có tiền đặt cọc. “Khu vực này thường xuyên ngập nước vì triều cường nên đi lại khó khăn, vợ chồng tôi muốn mua căn nhà khác tốt hơn nhưng không có tiền đặt cọc. Vì vậy, phải kêu bán ngay để ra Tết tìm đất hay chung cư để ở” - chị Anh nói.

Chị Bích Thoa - chuyên môi giới bất động sản ở khu vực quận 1, quận 3, quận 10 - cho biết thường dịp Tết nhiều người có nhu cầu bán nhà, thu tiền để trả nợ nên có nhiều căn bán rẻ hơn so với bình thường. Ví dụ, hiện tại có một căn nhà ngay hẻm xe hơi đường Calmette (quận 1) giá 5,5 tỉ đồng, diện tích 4x12 m, một trệt 3 lầu. Nếu căn không cần tiền gấp, chủ nhà có thể rao bán tới 6,5 tỉ đồng nhưng thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn.

Tương tự, bà Nguyễn Thị H. ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 vừa bán căn nhà to, diện tích 8x18 m, hẻm lớn chỉ cách mặt đường vài mét để sang Mỹ định cư với giá 14,5 tỉ đồng. Chị Bích Thoa kể ban đầu bà H. rao giá 16 tỉ đồng một thời gian dài mà chưa bán được, có người hỏi thuê giá 2.500 USD/tháng nhưng bà từ chối vì không có ai quản lý, thu tiền hằng tháng. “Cần bán gấp trả nợ hoặc đi định cư là những lý do khiến thời điểm cận Tết các giao dịch thường diễn ra nhanh chóng so với thời điểm sau Tết” - chị Bích Thoa nhận định.