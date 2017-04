Bộ Công Thương cho biết, theo báo cáo của các Sở Công Thương Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cùng các đại lý và người tham gia bán hàng đa cấp của mình đã thực hiện 80 lượt vi phạm đối với 13 hành vi quy định tại Nghị định 42 và pháp luật có liên quan tại 34 tỉnh, thành phố, bị xử phạt tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Số liệu từ cơ quan quản lý cũng cho thấy, có hơn 250.000 người đã được cấp các mã thành viên của Thiên Ngọc Minh Uy trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, số lượng thành viên tham gia theo hình thức chân rết của hệ thống đa cấp với mô hình hoạt động tinh vi này lên tới hơn 1 triệu người. Nhiều vụ việc tai tiếng với các dấu hiệu lừa đảo đã được dư luận phản ánh đến các cơ quan chức năng trong thời gian qua.

“Quan điểm của Bộ Công Thương là xử lý nghiêm minh các vi phạm của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Tuy nhiên, vừa qua, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để Công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp”, Bộ Công Thương cho hay.

Bộ Công Thương cũng cho biết, theo quy định tại Nghị định 42, sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với mình có thể gửi yêu cầu tới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố của công ty.

Theo Bộ Công Thương, căn cứ Kết luận kiểm tra số 343 ngày 12/1/2017 về việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh U (địa chỉ trụ sở chính tại A6/D11-A7/D11 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra theo quy định của Luật Cạnh tranh và ban hành quyết định xử lý đối với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy trong đó phạt tiền 140.000.000 đồng đối với 3 hành vi vi phạm.

Các vi phạm bị xử lý của Thiên Ngọc Minh Uy gồm: Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật; Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định và duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Cùng đó, Cục Quản lý thị trường đã tiến hành xử phạt Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tổng cộng 75 triệu đồng đối với 2 hành vi: Không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa.

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, với những sai phạm của Thiên Ngọc Minh Uy thời gian qua, Bộ Công Thương đã chia sẻ mọi thông tin về hoạt động và các sai phạm của các doanh nghiệp đa cấp này với đại diện của Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an. Theo đó, C46 sẽ đánh giá tính chất của từng vụ việc, từng hành vi. Việc có xem xét xử lý hình sự hay không là do C46 quyết định. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an sẽ vào cuộc xử lý.