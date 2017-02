Căn hộ 100 triệu đồng: Doanh nghiệp kêu khó

Xã hội hóa là chính! Theo ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện cả nước có 344 KCN, KCX với 2,7 triệu CN lao động. Trong đó có 1,2 triệu CN có nhu cầu về nhà ở nhưng thực tế mới chỉ đáp ứng được từ 5%-10% nhu cầu, số còn lại phải thuê các nhà trọ điều kiện không bảo đảm. Để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai xây dựng Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn (CĐ) tại các KCN-KCX. Đề án đặt mục tiêu từ năm 2016-2017 sẽ hoàn thành 10 thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX; từ năm 2017-2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế; đến năm 2030 phấn đấu tất cả KCN-KCX trên cả nước đều có thiết chế của CĐ. “Việc xây dựng này do tổ chức CĐ đứng ra thực hiện với phương thức xã hội hóa là chính. Đề án sau khi hoàn thành đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xin ý kiến 6 bộ, ngành liên quan và đều được ủng hộ” - ông Cường nói. Ông Cường cho biết đơn vị xây dựng các thiết chế cho người lao động sẽ được hưởng những ưu đãi chính sách về đất đai, thuế; tiết giảm tối đa các chi phí xây dựng nên nhà ở cho CN sẽ rất rẻ. Chẳng hạn với nhà ở cho CN, có những căn hộ sẽ được thiết kế vừa phải, từ 30-50 m2; có thể có mức giá từ 3-5 triệu đồng/m2; như vậy chỉ cần chưa đến 100 triệu đồng đã có thể mua được 1 căn hộ 30 m2 để ở ổn định, lâu dài. Trong khu nhà ở đó có siêu thị, trường học, phòng khám y tế phục vụ đầy đủ. “Chúng tôi cũng sẽ đàm phán với các tập đoàn bán lẻ, đơn vị viễn thông, giao thông vận tải, DN có chính sách ưu đãi cho đoàn viên CĐ, mang lại nhiều hơn các lợi ích thiết thân cho đoàn viên CĐ. Và trước mắt, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 9 đối tác là các tập đoàn, DN lớn” - ông Cường nói. Ông Trịnh Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, khẳng định hiện nay, các cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và CN lao động tại các KCN đã được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ. Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, CN lao động là một trong 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH đã quy định cụ thể về nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển NƠXH đối với các KCN; loại nhà và tiêu chuẩn diện tích NƠXH; cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở cho CN ở KCN. Theo ông Sơn, chủ đầu tư dự án là DN, HTX sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án; được dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng công trình kinh doanh thương mại nhằm góp phần bù đắp chi phí đầu tư và lợi nhuận của dự án; chủ đầu tư được miễn, giảm thuế GTGT, thuế thu nhập DN và được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước chỉ định; được UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án. Ông Trần Quốc Trung, Vụ phó Vụ Quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng ban đầu có thể lựa chọn 2-3 địa phương để thực hiện thí điểm trước khi triển khai rộng rãi. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, phạm vi được phép sử dụng nguồn vốn của tổ chức CĐ chỉ được sử dụng trong một số mục đích nhất định. Do đó, để thực hiện đề án cần đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường xã hội hóa, thu hút đầu tư tư nhân vào đầu tư xây dựng.