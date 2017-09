Bí quyết thành công của Tilman Fertitta - "ông trùm" nhà hàng giàu nhất TG

Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 05:00 AM (GMT+7)

Không chỉ đơn thuần là công việc kinh doanh triệu đô, những gì Tilman Fertitta làm là điều hành cả một đế chế. Landry's Inc. là công ty mẹ của Landry's Seafood, Bubba Gump Shrimp Co., Morton's The Steakhouse và Golden Nugget Casinos với doanh thu lên đến 3.4 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, ông vẫn còn có thời gian để dẫn chương trình truyền hình thực tế “Billion Dollar Buyer" của đài CNBC.

Tỷ phú Tilman Fertitta

Nhưng để có mặt trong danh sách những chủ nhà hàng giàu có nhất thế giới, “ông trùm” Tilman Fertitta đã phải đi qua một chặng đường dài. Bắt đầu từ nơi ông lớn lên Galveston, Texas. Tại đây vào những năm 60 của thế kỷ trước, cậu bé Fertitta 11 tuổi ngày ngày lột vỏ tôm tại nhà hàng của bố sau giờ học.

“Tôi học được cách kiểm tra cá, chiên tôm và cả cách thay dầu”. “Nó cho tôi nhiều năm kinh nghiệm hơn bất kỳ ai”. Fertitta chia sẻ.

Làm việc tại nhà hàng đã cho Fertitta cơ hội làm quen với cách tính toán và kinh doanh. Đây mới là công việc mà chàng thanh niên Fertitta thích nhất. Fertitta quan sát cách bố mình giải quyết công việc và học rất nhanh. Cho đến một ngày, cậu bé 13 tuổi Fertitta nói với bố mình rằng: “Sao bố không về nhà và để con điều hành mọi việc?”

Chương trình “Billion Dollar Buyer” mùa 3 mà ngài Tilman Fertitta làm host sẽ quay lại vào năm 2018.

Ở trường trung học, Fertitta đã đầu tư vào thị trường chứng khoán. Năm 23 tuổi, Fertitta vay 6000 đô từ ngân hàng và bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Đó là một khách sạn bên bờ biển ở Galveston.

Năm 1980, ông trở thành đối tác của nhà hàng hải sản Landry. 1986 ông bán nhà hàng mua lại đa số cổ phiếu và trở thành chủ tịch cũng như CEO của Landry. 2 năm sau, Fertitta bắt đầu mua lại các nhà hàng trên đường đi bộ ở Kemah, Texas, bên ngoài Houston. 1988, Fertitta có 5 nhà hàng, sở hữu 16 triệu đô, và mỗi năm có thêm 2 triệu đô.

Năm 1993, tập đoàn Landry's Inc. chính thức ra mắt. Bên cạnh hoạt động kinh doanh nhà hàng, tập đoàn tiến hàng mua lại, cải tạo các nhà hàng và khu vui chơi giải trí đang trên bờ vực phá sản. 2010, Fertitta tư nhân hóa công ty trong một thỏa thuận trị giá 1.4 tỷ USD.

Đội bóng rổ Houston Rockets tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

Và bạn biết điều “ông trùm" Tilman Fertitta thích nhất là gì không? Tiến hành các thỏa thuận. Ông mua lại những nhà hàng đang gặp vấn đề tài chính hoặc bất kỳ vấn đề nào khiến chủ nhân muốn bán. Với kinh nghiệm trên thương trường và đầu óc kinh doanh siêu việt, Fertitta sẽ biến những nhà hàng này thành khoản đầu tư sinh lời siêu lợi nhuận khổng lồ.

Và bí quyết thành công của vị tỷ phú này không gì khác ngoài hai chữ: Đam mê. Đam mê sẽ giúp bạn làm bất cứ điều gì để đạt được thành công.