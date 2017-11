Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đã có những chiêu bài ngoại giao mới mẻ và vô cùng ấn tượng, chẳng hạn như tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp cận truyền thông Trung Quốc bằng cô cháu gái mới 6 tuổi nhưng đã thông thạo tiếng Hoa, khiến cư dân mạng nước này đồng loạt trở thành fan hâm mộ. Còn ở Canada, thủ tướng nước này lại có một “bí kíp” ngoại giao đặc biệt: đi tất theo chủ đề khi tham gia các buổi gặp mặt ngoại giao.

Đôi tất Chewbacca ấn tượng trong cuộc gặp với bà Christine Lagarde, hiện được bán trên mạng với giá 454.000 VND/đôi

Thông thường, các lãnh đạo cấp cao sẽ diện tất đen hoặc tối màu để đi cùng giày tây, nhưng những đôi tất của thủ tướng Justin Trudeau lại vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Trong cuộc gặp với Christine Lagarde – Tổng Giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế, Justin Trudeau đã đi một đôi tất in hình Chewbacca – nhân vật trong bộ phim Star wars nổi tiếng.

Đôi tất chủ đề Star wars đã giúp thủ tướng Canada quảng bá sự kiện ngoại giao thành công

Tháng 5 năm 2017, khi gặp gỡ thủ tướng Ireland Enda Kenny, Justin Trudeau lại tiếp tục thu hút ống kính báo chí nhờ đôi tất in hình rô bốt R2D2 trong Star wars. Cuộc gặp mặt giữa hai thủ tướng diễn ra vào ngày 4/5, trong tiếng Anh là “May, the fourth”, đọc đồng âm với một câu nói nổi tiếng trong phim Star wars “May the force be with you”. Thủ tướng Canada đã sửa câu thoại này thành “May the fourth be with you” (Hẹn gặp bạn vào 4/5) và đăng trên trang cá nhân để quảng bá sự kiện ngoại giao này. Phương pháp này thật sự đã đạt hiệu quả, báo chí liên tục đưa tin, cập nhật mọi diễn biến liên quan, giúp chuyến ngoại giao thành công rực rỡ. Justin Trudeau không cần bỏ cả tấn tiền cho truyền thông mà vẫn đạt được thành công như ý.

Đôi tất in hình lá phong và in hình tuần lộc – hai biểu tượng đặc trưng của Canada

Trước đó, để bày tỏ sự ủng hộ đối với nước nhà, Justin Trudeau cũng từng đi một đôi tất đỏ in hình lá phong – biểu tượng của Canada. Ngoài ra, ông còn có một đôi tất in hình tuần lộc – loài động vật rất được yêu thích ở quốc gia này. Hay trong một lần tham gia sự kiện diễu hành chủ đề “Đồng tính”, Justin Trudeau đã đi một đôi tất 7 màu, trùng với màu cờ của những người thuộc thế giới thứ 3 như một động thái ủng hộ công khai. Thật dễ hiểu vì sao người đồng tính lại hết sức yêu quý và coi ông như một thần tượng.

Đôi tất 7 màu của Justin Trudeau khi tham gia sự kiện diễu hành dành cho người đồng tính

Đôi tất 2 màu in hình lá cờ NATO

Trong cuộc họp hội nghị cấp cao NATO năm nay, Justin Trudeau lại tiếp tục dùng biện pháp ngoại giao kỳ lạ này. Ông chọn đôi tất hai màu, một bên xanh, một bên đỏ, trên tất in hình lá cờ NATO. Hành động đáng yêu này khiến cư dân mạng khắp thế giới “phát cuồng” vì thủ tướng Canada. Rất nhiều người đã bày tỏ sẽ bỏ phiếu cho ông vì… đôi tất. Nhờ có ông, nghề bán tất online cũng được dịp nở rộ. Một đôi tất giống của thủ tướng Canada hiện được bán với giá 20 USD (454.000 VND).