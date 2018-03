2 nhân viên bị bắt, cổ phiếu EximBank lại 'rực lửa'

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 17:05 PM (GMT+7)

Sáng nay, 26-3, sau khi có thông tin cơ quan công an khám xét Chi nhánh Ngân hàng EximBank tại TPHCM (quận 1, TP.HCM) và tạm bắt giữ hai nhân viên phòng khách hàng thì cổ phiếu EximBank đã giảm rất mạnh.

Theo đó, kết thúc phiên hôm nay, cổ phiếu EximBank mất 4,41% giá trị, tương đương 650 đồng, kéo theo giá cổ phiếu còn 14.100 đồng.

Kể từ khi làm mất tiền của khách hàng VIP là bà Chu Thị Bình với gần 245 tỉ đồng, giá trị vốn hóa của EximBank biến động rất mạnh.

Cụ thể, ngày 22-2, thời điểm thông tin phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng EximBank tại TP.HCM là ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền của khách hàng rồi bỏ trốn, giá trị vốn hóa của cổ phiếu EximBank là 19.917 tỉ đồng. Nhưng đến thời điểm hiện nay, ngày 26-3, giá trị vốn hóa còn 17.335 tỉ đồng.

Như vậy trong hơn một tháng, giá trị vốn hóa cổ phiếu EximBank đã mất 2.582 tỉ đồng.

Sáng nay, 26-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám xét trụ sở EximBank Chi nhánh TP.HCM. Ảnh: Lê Quân

Sáng nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám xét trụ sở EximBank Chi nhánh TP.HCM. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên EximBank Chi nhánh TP.HCM) về hành vi cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn tin cho biết hai bị can được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng (nguyên giám đốc EximBank Chi nhánh TP.HCM) chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Bộ Công an cũng đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Lê Nguyễn Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài.