Vụ ngộ độc thực phẩm ở Hà Giang: Nghi do nấm nhập từ TQ

Thứ Năm, ngày 16/02/2017 10:00 AM (GMT+7)

“Thực phẩm như gà, lợn, rau, do gia đình tự nuôi trồng, rượu cũng do gia đình tự nấu. Nghi ngờ nhất là nấm, do người dân mua về chế biến ở đám cưới”, Bí thư huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang thông tin.