Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong: Gia đình đồng loạt tố BV tắc trách

Trao đổi với PV, Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, các cháu tử vong đều là sơ sinh non yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, có những cháu đã được tiên lượng trước với gia đình. Ông Nam cho biết, trong số 4 trẻ tử vong sáng 20/11 có một trẻ sinh ra khi thai 8 tháng tuổi, một trẻ thai 7 tháng tuổi và cũng có trẻ đã nằm tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh được một tuần. “Thông tin không đúng như mọi người đang chia sẻ, các cháu tử vong đều là sơ sinh non yếu và nhẹ cân, đều phải nằm lồng, thở máy. Ngoài ra, không phải các cháu tử vong khi mới sinh mà có cháu đã được điều trị tại bệnh viện tới 14 ngày, kèm theo bệnh lý bẩm sinh và đã được tiên lượng trước với gia đình.”, ông Nam chia sẻ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sở Y tế Bắc Ninh và công an tỉnh Bắc Ninh về sự việc; bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã mời các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp trong việc tìm nguyên nhân dẫn tới sự việc trên. Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đang có mặt tại tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để điều tra, làm rõ.