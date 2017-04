1. Khô âm đạo

Nguyên nhân: Hiện tượng khô âm đạo có thể là kết quả của quá trình biến đổi hormone xảy ra khi mãn kinh hoặc thời kì cho con bú. Một nghiên cứu trên 1000 phụ nữ tuổi mãn kinh được đăng trên tạp chí Menopause vào tháng 1 năm 2010 cho thấy, số phụ nữ ở thời kì mãn kinh bị khô âm đạo chiếm đến một nửa.

Giải pháp: Có thể sử dụng các loại gel bôi trơn trước và trong khi “yêu”. Ngoài ra có thể dùng thêm các chất làm ẩm cho âm đạo. Hai loại này có thể dùng song song, gel bôi trơn dùng khi làm “chuyện ấy”, còn chất làm ẩm dùng để dưỡng ẩm hàng ngày cho âm đạo.

Nếu bạn cần một biện pháp hiệu quả hơn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về các loại thuốc không chứa estrogen, giúp giảm bớt sự khô và đau do mãn kinh.

2. Giảm ham muốn tình dục

Nguyên nhân: Khi lượng hormone sinh dục nữ trong thời kì tiền mãn kinh suy giảm, ham muốn tình dục cũng theo đó mất dần. Hiện tượng này không chỉ là vấn đề ở phụ nữ lớn tuổi mà một nửa số phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 50 cũng bị thiếu ham muốn nghiêm trọng.

Theo kết quả khảo sát trên 1000 phụ nữ thì ham muốn thấp có thể là kết quả của một số vấn đề: bệnh tiểu đường, huyết áp thấp, các vấn đề tâm lý như trầm cảm hoặc đơn giản là cuộc sống không hạnh phúc. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí The Journal of Sexual Medicine, một số loại thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc tránh thai cũng có thể là các tác nhân gây hại cho sức khỏe tình dục.

Giải pháp: Không có giải pháp duy nhất và triệt để nào có thể làm tăng cường ham muốn tình dục, do đó hãy đến gặp bác sĩ để có lời khuyên đúng đắn nhất. Nếu vấn đề nằm ở tâm lý, bạn sẽ được tham gia tâm lý trị liệu. Nếu vấn đề là ở bệnh lý, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho bạn.

3. Đau khi quan hệ tình dục

Nguyên nhân: Theo một nghiên cứu công bố vào tháng 4 năm 2015 trên Tạp chí The Journal of Sexual Medicine, có khoảng 30% số phụ nữ nói rằng họ bị đau khi quan hệ tình dục. Theo hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, đau có thể là do khô âm đạo, hoặc có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe, như u nang buồng trứng hoặc chứng nội mạc tử cung. Đau đớn cũng có thể liên quan đến co thắt âm đạo, một hiện tượng mà âm đạo bị co thắt không kiểm soát được khi có vật lạ xâm nhập.

Giải pháp: Bạn nên trao đổi với bác sĩ để loại trừ các vấn đề về sức khỏe như u nang buồng trứng, viêm nội mạc tử cung hoặc co thắt âm đạo. Nếu không phải do những nguyên nhân trên, bác sĩ của bạn có thể đề nghị trị liệu vật lý vùng xương chậu, dùng thuốc uống, hoặc phẫu thuật để điều trị tận gốc nguyên nhân gây đau đớn. Bạn cần nhớ rằng, đôi khi, bạn phải thử nghiệm nhiều phương pháp chữa trị để có thể tìm được phương pháp phù hợp nhất với mình.

4. Khó đạt được cực khoái

Nguyên nhân: khoảng 5% số phụ nữ tiền mãn kinh gặp phải các vấn đề liên quan đến cực khoái. Ngoài nguyên nhân do thay đổi hormone, không đạt được cực khoái có thể có nguyên nhân là do lo âu, do “màn dạo đầu” chưa đủ, hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng sinh.

Giải pháp: Cũng giống như các dạng rối loạn chức năng tình dục khác, việc trao đổi với bác sỹ về các nguyên nhân trước khi quyết định điều trị là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, việc ổn định tâm lý và thả lỏng bản thân trong lúc quan hệ cũng sẽ giúp bạn dễ đạt được cực khoái hơn. Bạn cũng có thể thử sử dụng máy tạo rung để tăng thêm cảm xúc nếu cần.