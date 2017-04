Tự bắt bệnh cực chuẩn qua vị trí đau ở bụng

Trong một số trường hợp, đau bụng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của 1 rối loạn nặng hơn, có thể cần điều trị và dùng thuốc. Việc xác định vị trí đau có thể giúp bác sĩ phát hiện nguyên nhân sâu xa gây nên.

Theo BS Vũ Cao, Bệnh viện Bạch Mai, đôi khi, các cơn đau bụng là do ăn quá no hoặc ăn quá nhiều 1 số loại thực phẩm (như thực phẩm giàu chất béo, thực phẩm sinh hơi, hoặc người không dung nạp lactose ăn nhiều sản phẩm sữa) và các cơn đau thường khỏi trong vài giờ hoặc kéo dài vài ngày. Đây là hiện tượng bình thường không nguy hiểm, nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý đến sức khỏe hơn.

BS Vũ Cao cho biết, có thể xác định vị trí đau bụng để phát hiện bệnh. Trong một số trường hợp, đau có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một rối loạn nặng hơn, có thể cần điều trị và dùng thuốc. Việc xác định vị trí đau có thể giúp bác sĩ phát hiện nguyên nhân sâu xa gây nên.

Dưới đây là một số vị trí đau ở ổ bụng để có thể nhận biết các bệnh:

Đau ở bụng trên bên phải: thường do viêm gan, giun chui ống mật, viêm màng phổi bên phải, viêm bể thận của thận bên phải.

Đau ở bụng trên bên trái: phần nhiều do viêm tuyến tụy cấp, lách to, viêm màng phổi dưới bên trái, viêm bể thận của thận bên trái.

Đau ở chính giữa bụng trên: thường thấy trong bệnh viêm dạ dày cấp tính, viêm loét đường tiêu hóa, viêm màng tim, bị suyễn nặng.

Đau ở bụng dưới bên phải: có thể do lao ruột, bệnh do kí sinh trùng a-míp, viêm ruột thừa cấp tính.

Đau ở bụng dưới bên trái: do bệnh lị trực khuẩn, bí đại tiện.

Đau xung quanh rốn: thường do giun đũa, viêm ruột, dị ứng thức ăn, viêm ruột non do xuất huyết cấp tính, tắc ruột, lồng ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc.

Đau ở bụng vùng thắt lưng: có thể gặp trong trường hợp viêm bể thận, sỏi thận.

Đau vùng thắt lưng có thể liên quan đến các bệnh về thận.

Theo các chuyên gia, chính vì đau bụng có thể gặp trong nhiều bệnh, nên khi đau bụng chưa biết rõ do bị bệnh gì thì tạm thời không cho người bệnh ăn uống. Người bệnh không tự ý dùng thuốc hay dùng thuốc theo sự mach bảo của những người không phải là thầy thuốc. Cần đưa bệnh nhân đi khám ở các cơ sở y tế.