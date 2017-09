Top 10 thực phẩm “càng ăn uống càng trẻ ra”

Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 07:09 AM (GMT+7)

"Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình hàng ngày của bạn, cũng như có vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa của cơ thể bạn", Tiến sĩ Joshua Zeichner cho biết.

Theo tiến sĩ Zeichener, cách tiếp cận thông minh là xây dựng một chế độ ăn với những thành phần tốt cho làn da và mái tóc như giàu dinh dưỡng, chất khoáng, acid béo, kết hợp với các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại của môi trường.

Và sau đây là top 10 loại thực phẩm có thể giúp bạn “càng ăn nhiều, càng trẻ ra”:

Cà phê

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ giúp bạn có thêm năng lượng khởi đầu ngày mới mà còn bổ sung các hợp chất bio-active để bảo vệ làn da khỏi các tế bào hắc tố (là dạng ung thư phổ biến thứ 5 tại Mỹ), theo một báo cáo gần đây được đăng trên tạp chí chuyên ngành của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ. Những người uống 4 tách mỗi ngày trong 10 năm giảm được 20% nguy cơ phát triển tế bào hắc tố so với những người không uống cà phê.

Dưa hấu

Loại trái cây mùa hè này chứa đấy chất lycopene. “Loại chất chống oxy hóa giúp dưa hấu và cà chua có màu đỏ sẽ giúp bảo vệ da trước những tác hại của tia UV” – giáo sư dinh dưỡng Keri Glassman – Người sáng lập rat rang web NutritiousLife.com cho hay. Các nhà nghiên cứu tin rằng dưa hấu chứa chất phytochemical nhiều hơn 40% so với cà chua sống, tương đương với chỉ số SPF 30. Do đó, hãy ăn dưa hấu để tăng cường (chứ không phải thay thế) liều lượng kem chống nắng hàng ngày của bạn.

Lựu

Hạt của loại trái cây tuyệt vời này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như Vitamin C, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim và khô da bằng cách trung hòa các gốc tự do tàn phá da. Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ nhận thấy nồng độ vitamin C liều cao sẽ giúp giảm đáng kể hiện tượng khô và nếp nhăn ở phụ nữ trung niên. Ngoài ra, lựu còn chứa anthocyanins, giúp tăng cường sản sinh collagen, khiến da săn chắc; và acid ellagic (hóa chất tự nhiên có thể giảm tình trạng thâm nám bị gây ra bởi ánh nắng mặt trời).

Việt quất

Hãy tăng cường sự bóng khỏe của làn da bằng loại quả nhỏ xíu này. Việt quất cung cấp dồi dào vitamin C và E - hai chất chống oxy hóa có tác dụng rõ rệt trong việc giúp làm sáng da, mịn màng hơn và chống lại các gốc tự do hiệu quả. Đồng thời, quả việt quất còn còn có arubtin, một tác nhân làm sáng da tự nhiên – tiến sĩ Zeichener cho hay.

Tôm hùm

Loài động vật giáp xác này chứa nhiều kẽm, do đó có khả năng giúp chống thâm nám và mụn tuyệt vời, thúc đẩy tái tạo da. “Kẽm là chất thúc đấy sự tái tạo của các tế bào da. Đó là lý do vì sao kẽm thường có mặt trong nhiều đơn thuốc chữa mụn” – giáo sư chuyên về da liễu Whitney Bowe của Trường Dược Icahn ở Mount Sinai cho hay.

Rau cải xoăn

Trong danh sách dài dằng dặc các loại vitamin mà loại lá xanh này chứa thì vitamin K chiếm lượng lớn nhất. Vitamin K thúc đẩy máu tuần hoàn, giúp da tránh được tình trạng trông nhợt nhạt. Để tối đa hóa được lợi ích từ loại rau này, bạn hãy ăn chúng ở thể nấu chin, thay vì ăn sống.

Trứng

Móng tay của con người được hình thành từ protein. Do đó, nếu cơ thể thiếu chất thì chúng sẽ rất dễ gãy. “Trứng là một nguồn rất giàu biotin, một vitamin nhóm B có thể thú đẩy các chất acid amino, nền tảng tạo nên protein” – Giáo sw Frank Lipman, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Eleven – Eleven ở New York, Mỹ cho hay.

Hạt óc chó

Acid béo Omega-3 - thường tìm thấy trong những loại dầu tự nhiên giúp tóc dưỡng ẩm - và vitamin E (giúp khắc phục những phần tóc/da bị tổn thương) là hai chìa khóa bí mật mang lại làn da bóng khỏe và tóc, móng chắc khỏe. Nên biết rằng hạt óc chó có cả hai chất này với hàm lượng cực cao. Tất cả những gì bạn cần là 1/4 cốc hạt óc chó/ngày. Ngoài ra, trong hạt óc chó còn chứa đồng, làm chậm quá trình bạc tóc.

Quả bơ

Thêm một lý do để bạn thêm yêu mến loại quả này. Đó là quả bơ cực giàu acid oleic, một acid béo omega-9 giúp da duy trì độ ẩm ở tầng bề mặt, khiến cho da luôn mềm mại, căng mịn, tiến sĩ Bowe cho hay.

Dưa lưới

Loại dưa ngọt này chứa chất beta carotene, được cho rằng có thể hỗ trợ sự phát triển tế bào ở da đầu và phần mỡ của bề mặt da. Loại dưa này có thể giúp người ăn chống loại các đốm mụn và vết nứt gẫy trên da.