Thực phẩm hạn chế đau cho “cậu nhỏ” khi yêu

Nam giới thường ít nói về chuyện thầm kín, điều này rất có hại, nhất là khi cậu nhỏ gặp trục trặc nhưng không được cứu chữa kịp thời. Một trong những bệnh mà các ông cố nghiến răng chịu đựng là đau dương vật khi giao hợp. Đông y cho rằng, hội chứng này là do can uất khí trệ, kinh hoạt mất điều hòa, do không được thỏa mãn hoặc do làm tình quá mức. Liệu pháp dưới đây sẽ khắc phục phần nào tình trạng trên.

Tôm càng xanh nấu sài hồ, quế chi. Ảnh minh họa.

Thịt bò nấu câu kỷ tử, rau cần, tôm nõn: thịt bò 150g, tôm nõn 100g, rau cần 1 mớ, câu kỷ tử 10g, hành gừng, muối, rượu, xì dầu đủ dùng. Thịt bò rửa sạch, thái chỉ, tẩm rượu, gia vị trộn với lòng trắng trứng, bột mì. Tôm nõn rửa sạch, ngâm nở. Cho chảo nóng, đổ dầu ăn vào xào thịt bò, bắc ra. Sau đó xào tôm nõn rồi đổ thịt bò, rau cần vào xào chín rau cần là dùng được. Món ăn có tác dụng bổ thận ích tinh, có tác dụng hưng phấn thần kinh, những người chơi bời hoặc làm tình quá mức khiến cậu nhỏ bị đau, người hay bị mỏi lưng, đau nhức gối, xuất tinh sớm, di tinh nên dùng.

Thịt thăn lợn hấp cùi vải: thịt thăn lợn 100g, cùi vải 100g, bạch thược 20g, gia vị, rượu, hành hoa đủ dùng. Thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ, nêm gia vị rồi viên thành viên nhỏ. Cùi vải, bạch thược rửa sạch. Cho thịt viên vào cùi vải rồi cho vào bát, cho bạch thược vào cùng rồi đem hấp cách thủy tới khi thịt chín là dùng được. Ăn 1 lần/ngày/tháng. Món ăn có tác dụng sơ can lý khí, ôn tán hành trệ, tư âm thông dương, làm dịu can. Những người khi gặp gỡ bị đau dương vật nên dùng.

Tôm càng xanh nấu sài hồ, quế chi: tôm càng xanh 150g, sài hồ quế chi 10g, hành, gừng, tỏi, xì dầu, gia vị đủ dùng. Tôm rửa sạch, cắt bỏ đầu, đuôi. Hai vị thuốc trên rửa sạch, cho vào túi vải buộc kín cho vào nồi cùng tôm đun trong vòng 30 phút, bắc ra. Cho chảo nóng lên, cho dầu ăn vào, cho tôm vào đảo với hành, gừng, xì dầu, cho nước hòa với bột đao vào chảo tôm, nấu sôi bắc ra. Ăn cách nhật trong vòng 1 tháng. Món ăn có tác dụng ôn kinh tán hàn, có tác dụng bảo vệ can, thông dương hoạt lạc, điều hòa tuần hoàn máu. Những người khi giao hợp dương vật bị đau buốt, chân tay lạnh nên dùng.