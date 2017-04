Thực phẩm bẩn và chế độ dinh dưỡng: Gây 35% số ca ung thư

Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 16:40 PM (GMT+7)

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, trong 15 năm qua hầu hết các loại ung thư tại Việt Nam đều gia tăng. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó đáng chú ý 30% do thuốc lá và 35% do thực phẩm không an toàn và chế độ dinh dưỡng không hợp lý.