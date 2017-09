'Thần dược' từ thiên nhiên trị những cơn đau do ung thư

Thứ Sáu, ngày 08/09/2017 13:00 PM (GMT+7)

Đau đớn do điều trị ung thư rất đa dạng, các chuyên gia y tế cho rằng đây là hiện tượng đau của các cơ quan nội tạng, đau do cảm giác tự thân, đau do tâm lý của người bệnh. Cơn đau chỉ xuất hiện khi các khối u ung thư di căn vào xương, thần kinh, mô mềm và nội tạng.