Thai nhi sinh non 28 tuần hiếm gặp ở Việt Nam

Đây là ca sinh non hiếm gặp, tỉ lệ em bé ra đời trong bọc nước ối còn nguyên vẹn chỉ chiếm tỉ lệ 1/80.000 ca sinh.

Ngày 15/2, BS Nguyễn Xuân Chung - Phó Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã đỡ đẻ thành công một ca sinh non ở 28 tuần tuổi, ngôi ngược trong bọc nước ối còn nguyên.

Trước đó, chiều 10/2, chị Lô Thị Tuyết Sinh (SN 1990), trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu. Theo người nhà, chị Sinh có tiền sử sinh lần sáu mà bốn lần trước đều sinh non ở tháng thứ 6 và tháng 7.

Khi thăm khám, các bác sỹ cho biết thai nhi chỉ nặng khoảng 1.000 gr. Đến 0h ngày 14/2, chị Sinh sinh non ra một bọc ối kèm theo em bé gái bên trong, rất may ca sinh đã thành công.

Đến ngày 15/2, bệnh viện cho biết hiện sức khỏe của chị Sinh đã hồi phục và được xuất viện để về nhà chăm sóc. Riêng bé gái con chị Sinh đang nằm lồng ấp thở máy NCPAP, truyền dịch tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để theo dõi, sức khỏe đang tiến triển tốt.

Theo tài liệu y học, ca sinh này có tỉ lệ chỉ chiếm 1/80.000 trên thế giới.