Anh họ tôi năm nay đã 50 tuổi, sức khỏe rất tốt, vẫn chơi nhiều môn thể thao cần đến sức lực. Từ đó đến giờ, anh chẳng mấy khi bệnh vặt, những hôm thời tiết lạnh cũng không cần mặc ấm như mọi người.

Tôi hỏi thì anh bảo tắm nước lạnh từ nhỏ nên khỏe. Tôi về bắt chước theo, sáng ra sau khi đi bộ chừng 15 phút thì về nhà, cố cắn răng chịu lạnh mở vòi sen tắm, sau mấy ngày thì bị nhức đầu liên tục, đã vậy còn ho, sổ mũi, dù tôi trẻ hơn anh cả chục tuổi… Vậy thực hư chuyện anh tôi tắm nước lạnh mà khỏe ra sao?

(Trần Văn Hoài, 40 tuổi, quận Phú Nhuận, TP HCM)

Ảnh minh họa

Lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP HCM:

Quả thật tập tắm nước lạnh có giúp tăng cường sức khỏe ở một số người nhưng đó phải là những người có tập luyện thể thao thường xuyên, cường độ mạnh như anh trai bạn.

Thời điểm tắm nước lạnh là sau khi tập thể thao xong, nghỉ ít phút để nhịp tim, nhịp thở ổn định lại, khô bớt mồ hôi, có thể tắm bằng nước lạnh. Tuy nhiên, bao giờ cũng phải làm ướt người từ dưới chân dần lên, để cơ thể từ từ làm quen với cái lạnh. Bạn nói bạn dùng vòi sen, có thể bạn đã tắm từ trên đầu xuống? Điều này không tốt, dù bạn có là người tập luyện thường xuyên.

Tắm nước lạnh trong mùa lạnh chỉ phù hợp với người có tập luyện thường xuyên – như tôi đã nói – và đã có thời gian tập tắm nước lạnh trước đó, từ khi thời tiết còn ấm áp hơn. Nếu tập được thói quen này thì sẽ giúp bạn tăng cường khả năng chịu đựng sự thay đổi của thời tiết, tăng cường sức khỏe, như trường hợp anh bạn.

Với người bình thường thì mùa lạnh tốt nhất là tấm nước ấm trong phòng tắm kín gió và lau khô người, mặc quần áo đủ ấm trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Nên tắm vào buổi trưa, tức thời điểm ấm áp trong ngày, nhất là người già, trẻ em, người bệnh, sức khỏe yếu, phụ nữ sau sinh...

Người bình thường mà tắm nước lạnh khi trời lạnh, nhất là tắm gội vào buổi tối dễ gây nguy hiểm vì nước lạnh làm co mạch. Co mạch trên đầu là lý do làm bạn nhức đầu, choáng, ngoài ra còn dễ bị các bệnh đường hô hấp vì nhiễm lạnh. Ở người có bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác, hiện tượng co mạch có thể dẫn đến đột quỵ do nhồi máu não, nhũn não; nhồi máu cơ tim…