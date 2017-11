Sự thật về căn bệnh quái lạ biến người tí hon thành khổng lồ

Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 03:00 AM (GMT+7)

Phiên bản “Thánh Gióng” ngoài đời thực

Adam Rainer sinh ra tại thành phố Graz, Áo vào năm 1899, cha mẹ của ông hoàn toàn bình thường.

Khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, người đàn ông nhỏ thó sinh năm 1899 tại thành phố Graz này đã ghi danh vào quân đội nhưng không được chấp nhận vì không đủ chiều cao. Với chiều cao chỉ gần 1m40, ông đã bị loại vì quá thấp bé. 1 năm sau, mặc dù đã cao lên gần 5cm, ông vẫn bị từ chối do vẫn chưa đủ chiều cao so với quy định.

Năm 19 tuổi, ông bị xếp vào nhóm người lùn, thấp hơn so chiều cao trung bình khoảng 5cm. Báo cáo y học thời kỳ đó ghi lại, tuy thấp bé nhưng Rainer lại có bàn tay và bàn chân to bất thường so với kích cỡ cơ thể. Lần đầu đăng ký nhập ngũ, ông đi giày size 10 của Mỹ (tương đương với size 43 Châu Âu). 3 năm sau, bàn chân của ông bất ngờ phát triển gấp đôi, lên tới size 20 của Mỹ (size 53 Châu Âu).

Kỳ lạ hơn, năm ông 21 tuổi, mọi thứ thay đổi. Rainer phát triển đột ngột với tốc độ đáng báo động. Trong vòng 10 năm, chiều cao của “người tí hon” này tăng từ 1,47 m lên khoảng 2,16 m. Trong thời gian này, Rainer mắc bệnh vẹo xương sống ngày càng nghiêm trọng.

Sự thật phía sau điều bất thường

To lớn hơn hẳng người bình thường nhưng hồi nhỏ, Adam Rainer lại bị xếp vào nhóm “người lùn”.

Giữa năm 1930 và 1931, hai bác sĩ A. Mandl và F. Windholz quyết định kiểm tra trường hợp của Adam Rainer và phát hiện ra chứng bệnh Acromegaly, căn bệnh lần đầu tiên được nhắc đến trong tài liệu y khoa của bác sĩ Nicolas Saucerotte vào năm 1772.

Thủ phạm gây nên tình trạng phát triển đột ngột của Rainer là một khối u trong tuyến yên khiến hormone tăng trưởng tiết ra quá nhiều. Khối u khiến chân, tay của bệnh nhân to bất thường, trán và cằm nhô ra, môi dày, răng thưa.

Theo các chuyên gia ở Bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ), Acromegaly có thể hiểu là Hội chứng người khổng lồ hay to viễn cực.

Dấu hiệu dễ thấy ở nhóm người Acromegaly là bàn tay và bàn chân mở rộng, khuôn mặt thô rộng, da dày, nhiều dầu, mồ hôi và có mùi cơ thể khác thường, trong khi đó tăng trưởng mô da lại chậm nên xuất hiện tình trạng nhăn da.

Nguyên nhân gây bệnh Acromegaly là do tuyến yên tạo ra quá nhiều hormone tăng trưởng (GH). Đây là tuyến nhỏ nằm dưới đáy não phía sau cầu mũi, làm nhiệm vụ bài tiết một số hormone, trong đó có GH đóng một vai trò “quản lý” tăng trưởng thể chất.

Do Acromegaly có khuynh hướng tiến triển chậm nên các dấu hiệu sớm không rõ ràng, nhất là thời gian còn trẻ và không đồng nhất ở nhóm người cùng mắc bệnh.

Năm Adam Rainer 31 tuổi, 2 vị bác sĩ quyết định phẫu thuật dù họ biết tỷ lệ thành công rất thấp vì khối u đã phát triển trong 1 thập kỷ. Vài tháng sau khi ca phẫu thuật diễn ra, họ đo lại chiều cao của Rainer. Chiều cao của ông không tăng, nhưng chứng vẹo xương sống trở nên nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ nhận ra Rainer vẫn tiếp tục phát triển nhưng với tốc độ chậm hơn.

Sức khỏe của Adam Rainer bắt đầu giảm dần. Ông mất khả năng nhìn bằng mắt phải và mất khả năng nghe ở tai bên trái. Theo thời gian, biến dạng ở cột sống trở nên rõ rệt khiến Rainer nằm liệt giường. Cuối cùng, Rainer qua đời ở tuổi 51 vào ngày 4/3/1950 với chiều cao đo được là 2,34m.