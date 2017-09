Sau ăn cỗ cưới, 41 người nhập viện

Sau khi ăn cỗ cưới tại Lào Cai, đã có 41 người dân phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chiều 8/9, ông Lê Xuân Vân, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã Na Hối (huyện Bắc Hà, Lào Cai) vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, do ăn phải bánh giầy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, nhà ông Lừu Văn T. (thôn Na Áng A, xã Na Hối) tổ chức đám cưới cho con trai và mời bà con đến ăn cỗ vào trưa ngày 7/9. Sau khi ăn chừng 2 tiếng, nhiều người có dấu hiệu buồn nôn, nôn đau bụng, tiêu chảy. Nghi bị ngộ độc thực phẩm, người dân đã đưa những người có biểu hiện ngộ độc xuống BV Đa khoa Bắc Hà cấp cứu. Tổng cộng, 41 người phải nhập viện, trong đó có 23 trẻ dưới 15 tuổi.

Ảnh minh họa

Theo ông Vân, bữa cỗ hôm đó gồm bột mỳ rán, thịt lợn tần, sườn xào, khâu nhục, cơm tẻ, rượu trắng, canh phiển (nội tạng lợn nấu với nấm hương, giò, trứng chim cút) và bánh giầy. Sau bữa cỗ, nhiều phụ huynh mang bánh giầy về cho con, cháu ăn và cũng bị đau bụng, tiêu chảy.

Nhận được thông tin, Chi cục đã cử cán bộ tới hiện trường xác minh rõ vụ việc. Đồng thời, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Các nạn nhân được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn vi sinh đường tiêu hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các nạn nhân ăn phải bánh giầy không đảm bảo an toàn vệ sinh và bị ngộ độc.

Hiện tại, các nạn nhân vẫn đang được theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

Được biết, số bánh giầy trên do ông T. mua của một hộ dân trong thôn.

Trước đó, sau bữa cơm trưa ngày khai giảng (ngày 5/9), hơn 108 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 38 học sinh phải nhập viện, số còn lại điều trị tại nhà.